Así quedó el rostro de Karina Larrauri por alergia provocada por el humo de Duquesa; abandona su residencia

La comunicadora Karina Larrauri debió abandonar su residencia debido a una alergia ocasionada por el humo que llega a la ciudad del incendio del vertedero de Duquesa. El rostro hinchado producto de la contaminación que penetró en su hogar la llevó a la clínica y posteriormente salió de la ciudad según relató.

Larrarui, que conduce de lunes a viernes el programa 12/2 junto a Sergio Carlo por la 91 f.m., mostró su rostro en Instagram para criticar la irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades en el manejo del vertederos.

“Esta definitivamente no es una foto linda, es una foto realista. Muestra la realidad y el resultado de la incompetencia y la irresponsabilidad de todos. Si, de todos. Como yo debe haber miles de dominicanos que después de respirar por días humo tóxico de Duquesa han tenido repercusiones en su salud”, comentó

Agregó: “Y somos todos responsables de eso. Incluso yo. Por años hemos dejado el tema de los desechos a un grupo de indolentes que no piensa mas que en sus intereses. ¿Sabían ustedes que en ese lugar (Duquesa) había una de las recicladoras mas grandes de todo el caribe? ¿Que dejaron de operar entre otras cosas porque algunas alcaldías simplemente no le pagaban para que trataran como corresponde esos desechos? Les sorprendería escuchar quienes han sido parte responsables históricamente de este atentado contra nuestra salud. ¿Han pensado alguna vez donde va toda la basura que desechamos y que hacen con ella? ¿Saben el peligro que implica los desechos mal utilizados? .

Sin embargo aseguró que es una persona optimista a pesar de la situación. “Ya estamos viendo algunos de los resultados. Soy una optimista empecinada y creo en que las cosas pueden cambiar pero que difícil se hace por momentos creer que es posible. En medio de esta crisis sanitaria y con los médicos saturados y agotados no es justo. Yo pude salir de la ciudad y tener acceso a mi neumóloga para no tener mayores complicaciones. Mi corazón con aquellos que no tienen mas opción que respirar la incompetencia y la indolencia”, escribió.