Así se llevaron a «Mandrake» al caer abatido por la Policía en Capotillo



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 39 seg



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Durante un operativo policial realizado en el sector Capotillo, fue abatido un presunto delincuente conocido como “Mandrake”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el individuo era señalado como responsable del asesinato de un mayor de la Policía Nacional, lo que había intensificado su búsqueda.

El hecho se produjo en medio de una intervención en la zona, donde agentes actuaron para dar con su paradero.

Fuente: De Ultimo Minuto