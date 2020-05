Así será la Fase I de la desescalada en República Dominicana

El presidente Danilo Medina anunció que el miércoles 20 de mayo la República Dominicana entra en la fase 1 de descalamiento de las medidas establecidas por el coronavirus COVID-19.

El mandatario informó que no podrá haber menos de 14 días del cruce entre fases, que lo que el Gobierno ha planificado sea en 4 niveles. Dijo que si no se cumple y lleva a cabo de la manera correcta una fase, no se podrá pasar a la siguiente:

Miércoles 20 de mayo la primera fase: operar parcialmente a empresas dependiendo empleados.

Microempresas con hasta 10 de empleados trabajará la mitad. Entre 10 y 50 empleados podrán hacerlo con un mínimo de 10 personas y no más del 50% de su nomina.

Las grandes empresas lo harán con el 25% del personal en la primera fase.

El sector público con 50% del personal. Y los funcionarios quedan autoridades a incrementar el porcentaje si necesidades lo demandan.

Ese día comienza a funcionar solo el transporte público: Metro, Teleferico y Omsa, que trabajarán de de 6 de la mañana a 6 de la tarde y lo harán al 30 % de su capacidad. Será obligatorio el uso de mascarillas y los pasajeros deberán mantenerse en silencio y deben evitar socializar.

Las empresas privadas de transporte llegarán en la fase siguiente.

Para evitar aglomeraciones: a las 7 de la mañana abren supermercados, farmacias, construcción, industrias y empresas de zonas francas. A esa hora minería, agropecuaria e industrial y puertos y aeropuertos que siguen con carga y ferrys.

A las 8 de la mañana entrará a trabajar el sector publico. A las 9 de la mañana el sector bancario y servicios. Durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras.

Está previsto que para el miercoles 3 de junio el país entre en la Fase II, siempre y cuando se cumpla con éxito la primera fase.