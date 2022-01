Asteroide del tamaño de un rascacielos pasará relativamente cerca de la Tierra en pocos días

Un asteroide “potencialmente peligroso” de más del doble de la altura del Empire State Building hará un encuentro cercano con la Tierra en enero, y luego hará su próxima visita hasta dentro de 200 años.

Se espera que la roca espacial, llamada (7482) 1994 PC1, pase por nuestro planeta a una distancia de “aproximación cercana” de 0.013 unidades astronómicas el 18 de enero, informó Newsweek , citando al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Pero eso se traduce en una distancia bastante cómoda de aproximadamente 1.9 millones de kilómetros, que es más de cinco veces más lejos de la Tierra que la Luna, según la revista.

Sin embargo, el asteroide no se queda atrás, con alrededor de 3,280 pies de diámetro, aproximadamente dos veces y media la altura del icónico rascacielos de la Gran Manzana.

Un asteroide de este tamaño golpea la Tierra aproximadamente cada 600.000 años, según EarthSky.

Se acercará a unos 44.000 mph antes de aventurarse en otra órbita solar y no regresará a la nuestra hasta 2105, según la agencia espacial.

Un gran asteroide

Los observadores del cielo aficionados podrán detectar (7482) 1994 PC1 alrededor de las 4:50 pm el 18 de enero. Aparecerá como un punto de luz que pasa frente a las estrellas de fondo durante la noche.

La roca brillará alrededor de la magnitud 10, un objetivo decente para los observadores que usan un telescopio de 6 pulgadas o más.

Afortunadamente no es un asteroide de 5 a 10 kilómetros que nos vaya a aniquilar en seis meses, pero no deja de ser curioso su paso por la Tierra apenas un mes después del estreno de Don’t Look Up, la última película de Netflix que advierte sobre una extinción masiva por el choque de un cuerpo intergaláctico.

Fuente: Infobae