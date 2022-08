Asteroide del tamaño de una ballena azul pasará cerca de la Tierra este 16 de agosto

Un asteroide de unos 100 pies pasará cerca de la Tierra este martes 16 de agosto, casi tan cerca del planeta como la Luna.

De cuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, el asteroide 2022 PW viaja a una velocidad de alrededor de 7.5 kilómetros por segundos, equivalente a 17,000 mph y tiene entre 75 y 100 pies de ancho, lo que lo hace aproximadamente del tamaño de una ballena azul.

El asteroide pasará a una distancia de 1.4 Distancia Lunar (DL). Un DL significa qué tan lejos está la Luna de la Tierra.

Según la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, “ningún asteroide conocido representa un riesgo significativo de impacto con la Tierra en los próximos 100 años”.

¿Qué es un asteroide?

La NASA define los objetos cercanos a la Tierra como “asteroides o cometas cuya órbita se cruza con la órbita de la Tierra y que, por lo tanto, pueden representar un peligro de colisión. Debido a su tamaño y proximidad, los ‘NEO’ también son más fácilmente accesibles para las naves espaciales desde la Tierra”.

La mayoría de los asteroides orbitan el Sol en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, variando en tamaño desde unos pocos pies hasta Vesta y Ceres, midiendo alrededor de 350 millas y 600 millas de diámetro, respectivamente.

Huge Asteroid 2022 PW headed for Earth! NASA reveals how dangerously close space rock will come https://t.co/3Tx0jA2t7q

— Anand Market (@anand_market) August 15, 2022