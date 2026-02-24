Atacan a balazos a una alcaldesa mexicana y matan a su hijo

La política mexicana Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, fue atacada a balazos este martes en la carretera Huetamo-Mazatlán. La funcionaria sobrevivió, mientras que su hijo murió desangrado, informaron las autoridades.

Ambos salieron de Hermosillo rumbo a Mazatlán en una camioneta y, al intentar rebasar un vehículo a la altura del kilómetro 60, se produjo un incidente de tránsito, precisó el fiscal del estado de Sonora, Gustavo Salas.

«Posteriormente ese vehículo los alcanza y les empieza a disparar«, declaró Salas en conferencia de prensa. «En este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora», agregó.

Medios locales indicaron que Biebrich fue emboscada por sujetos armados. Sin embargo, el fiscal lo limitó a un incidente de tráfico y descartó, de momento, que este suceso esté relacionado con la explosión de violencia registrada tras el abatimiento de de Nemesio Oseguera, alias ‘el Mencho’, quien lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De hecho, Salas indicó que «los disparos están agrupados tanto del lado izquierdo de la puerta del conductor, como de frente, en donde la agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no a la acompañante».

Entretanto, la alcaldesa está fuera de peligro. Se desconoce si hay detenidos por este caso, mientras partidos políticos ya exigen una investigación transparente que esclarezca los hechos y dé con los responsables.

Fuente: De Ultimo Minuto