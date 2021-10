Atracan a diputado del PLD Eddy Montás

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia San Cristóbal, Eddy Montás, denunció este jueves que fue víctima de un atraco.

El congresista, que en diferentes escenarios ha denunciado que la delincuencia se ha adueñado de las calles de su provincia, sufrió el despojo de algunas pertenencias en el Distrito Nacional, según narró en su cuenta en la red social Twitter.

“Señores, cuando salgan a la calle, tengan mucho cuidado, han visto que yo me he referido al tema de los asaltos de manera continua y acabo de ser víctima de un asalto aquí en la capital dominicana. Sumamente penoso lo que está sucediendo, así cómo me pasa a mí, le pasa a diario a muchísimos ciudadanos. La verdad es que tenemos una sociedad en donde no se puede vivir”, manifestó.

Sin embargo, Montás no dio mayores detalles sobre cómo ocurrió el suceso.

Fuente: DL