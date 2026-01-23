Atrapan chofer manoseando una niña que transportaba desde el colegio

Un chofer privado de transporte escolar estuvo a punto de ser linchado por una multitud luego de supuestamente ser visto, manoseando a una estudiante de aproximadamente 9 años de edad mientras la trasladaba a su residencia.

El señor, solo identificado como Darío, conducía por la avenida Luperón, con una de las alumnas que acostumbra a transportar al colegio, cuando de repente el conductor de un camión cisterna se dio cuenta de que algo incorrecto estaba sucediendo.

Dando como un hecho que Darío tocaba a la niña en su parte íntima.

Yo venía en el camión cuando vi al señor manoseando a la niña y de inmediato le tranqué el camino a ese abusador, dijo el ciudadano que presenció el hecho.

El hecho lo confirmaron por Motoconchistas que llenos de ira trataron de tomar la justicia por sus propias manos.

A ese lo que hay que matarlo por abusador, dijo un motorista.

Hasta el lugar llegó una hermana del hombre asegurando que se trata de una confusión.

Él carga niño, y él no hace eso, él no le pone las manos a Ningún niño, dijo la hermana del acusado de tocar la niña.

A la llegada de la profesora de la niña al lugar, la pequeña le confesó que el hombre la estaba tocando en su parte íntima, confirmando la versión del chofer del camión cisterna quien detuvo la depravada acción de Darío.

Fuente: CDN