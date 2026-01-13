Atribuyen protestas en edificios que albergan salas judiciales a desconfianza en el Poder Judicial

Santo Domingo, República Dominicana. – Casos de presunta corrupción administrativa, estafas y homicidios, han motivado a que diversas organizaciones protesten ante los edificios que albergan salas de audiencias judiciales durante los últimos años. Juristas advierten que más allá de ejercer presión sobre los jueces a cargo de conocer los casos, estas protestas revelan el descontento generalizado con el sistema de justicia.

CDN hizo un recuento de algunos de los casos más sonoros. Casos en que la población ha protestado en reclamo de justicia, en las inmediaciones de sedes judiciales.

Una práctica que, a entender del exjuez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Ciprián y el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, acude la ciudadanía producto de su desconfianza en el sistema judicial.

El sistema de justicia en este momento sufre lo que podemos decir un déficit de confianza en la ciudadanía. El que niega eso niega una realidad.

Rafael Ciprián, exjuez

El magistrado Ciprián recordó que la movilización es un derecho constitucional, que no debe ser visto como presión en contra de los jueces.

Los juristas coincidieron en que, para mejorar la confianza de los dominicanos, los actores procesales tienen la responsabilidad de trabajar con transparencia. Ante este panorama queda en el escenario la interrogante sobre si los manifestantes han logrado sus propósitos. Sí, por el contrario, los jueces toman ajustados al imperio de la ley.

Sobre el Poder Judicial

El Poder Judicial es uno de los tres pilares fundamentales del Estado (junto al Ejecutivo y el Legislativo), encargado de administrar justicia. Para mantener el orden constitucional y proteger los derechos de los ciudadanos.

Fuente: CDN