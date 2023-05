Audio utilizado en denuncia de acoso contra presidente de la CC, ¿verídico o manipulado?

En medio de los numerosos cuestionamientos que involucran al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez, por el estado de ingobernabilidad e ineficiencia de la institución, así como las denuncias de acoso sexual de parte de dos empleadas, Bella Massiel García y Virginia Ofelia Jiménez, esta semana, el miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, Mario Arturo Fernández, aseguró que se trata de un montaje el audio depositado como pruebas de la denuncia contra el funcionario.

Mientras Fernández tilda de manipulada la grabación, el abogado y padre de una de las denunciantes, Francisco García niega que el mismo haya sido editado con el propósito de calumniar a Ramírez Sánchez.

“Ese juez no dice la verdad. Porque el audio al que él se refiere no fue alterado ni fue editado. Ese audio, tal como él mismo dice, dura 45 minutos y 47 segundos. Y si el mismo dice que dura esa cantidad de tiempo es porque él lo tiene completo”, indicó.

Agregó a su planteamiento que para un trabajo periodístico de investigación a nadie se le ocurre en sano juicio que el periodista va a colocar los 45 minutos que dura el audio, casi 46.

Establece que para dicho trabajo se toman áreas específicas de ese video, grabación o audio y presentársela al público, pero que eso no significa que haya edición ni mucho menos alteración.

Al responder una pregunta de la periodista Nuria Piera en torno a los avances respecto a la investigación realizada, García señaló que la experticia fue ordenada y fue ordenada por el juez de la instrucción, apoderado formalmente y a solicitud de la Procuraduría General de la República.

Agrega que según la información que tienen, están en espera de esa experticia. Qué se va a establecer con esa experticia? Que no hubo montaje. Es que no ha sido editado. Pero sobre todo y ante todo, que esas llamadas se produjeron y que esos videos y esos audios también son reales.

El abogado y padre de una de las denunciantes establece que con esta denuncia el propio miembro del pleno se estaría incriminando él mismo.

“Probablemente se estaría incriminando él mismo, porque él es miembro de la Cámara de Cuentas y cómo él o participó de la estructuración de ese expediente contra el presidente de la Cámara, o habiendo sabido eso en un acto de complicidad. Dos. Un año y pico después no lo había denunciado de modo y manera, que es muy peregrina esa afirmación”, indica el abogado.

Agrega que “él tenía conocimiento porque en aquella reunión famosa él participó y cuando se enteró de viva voz de las jóvenes, querellante que había un acoso por parte del presidente de la Cámara de Cuentas, bajó la cabeza, bajó la cerviz en una actitud como de reconocer que qué feo se veía eso. Y él fue que usó la palabra como que aunque ella tuviera razón, si denunciaban eso se iban a victimizar. Pero de alguna manera se dio cuenta que el acoso por parte del presidente de la Cámara de Cuentas existía y que él no estaba de acuerdo con eso”.

Respecto a si se tenía conocimiento de si el presidente de la cámara habría sido interrogado, García expresó su deseo de que a este se le cuestiones, asegurando que hasta el momento han sido investigados los cuatros restantes miembros del pleno y se mostró seguro de que “en algún momento” será llamado.

“La Procuraduría General de la República sabrá en qué momento lo habrá de llamar. Nosotros no vamos a dirigir la investigación porque no tenemos facultad para eso. Pero si entendemos, como ellos han dicho públicamente, que el expediente tiene poco contenido porque ni siquiera lo han interrogado. Este sería el momento para que la Procuraduría General de la República. A través de los dos magistrados del Ministerio Público que están llevando la investigación, lo llamen para no solamente interrogarlo, sino solicitarle que entregue el celular. Y eso lo hemos pedido en tres ocasiones para corroborar que el acoso sea así a través de sus dos celulares, a las dos jóvenes y probablemente una vez él entregue esos dos celulares, se va a probar que no solamente acosaba a las dos querellantes, sino a otras damas de la Cámara de Cuentas.”

