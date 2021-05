Auditoría de Contraloría establece que Víctor Gómez Casanova sustrajo de Portuaria dos vehículos, Mercedes Benz 2015 y Ford Raptor 2018

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que el ex director de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, habría sustraído dos vehículos pertenecientes a la institución y que habría puesto a su nombre.

Se tratan de un Mercedes Benz modelo CLA 250 del año 2015, color blanco y un Ford Raptor del 2018 modelo F-150 color rojo, que según la Contraloría habían sido asignado por la Dirección General de Aduanas a la Autoridad Portuaria y que Gómez Casanova lo habría declarado dañado para descartarlos.

“En fecha 20 de febrero del 2019 la Dirección General de Aduanas asigna el vehículo FORD Modelo F-150 Raptor año 2018 color rojo y en fecha 09 de junio del 2020 el Sr. Víctor Gómez Casanova solicita a Bienes Nacionales el descargo justificando que el vehículo tiene el motor fundido, en violación al art.1 y 2 de la Ley 33-70 de Bienes Nacionales que establece lo siguiente: Art. Se prohíbe el descargo de los vehículos propiedad del Estado y sus instituciones autónomas que sean de utilidad para el servicio de la Administración Publica. Art. 2 Cuando los señalados vehículos y equipos sean descargados serán conducidos a los depósitos de la Administración de Bienes Nacionales para ser vencidos en pública subasta”, indica el informo de Contraloría.

obre el vehículo marca Mercedes Benz, indica “en fecha 15 de noviembre del 2019 la DGA asigna el vehículo Mercedes Benz Modelo CLA 250 año 2015 color blanco, en esa comunicación la Dirección General de Aduanas (DGA) le informa que no puede hacer ningún cambio sin la autorización de transportación, porque sería el único responsable del vehículo. Existe una relación de siete vehículos asignados incluyendo la Ford Raptor y el Mercedes Benz que no fueron registrados en los libros de contabilidad y no se encuentran en el inventario de vehículos de la institución”, explica la auditoria.

La contraloría indica que los vehículos señalados están en manos de Víctor Gómez Casanova y que inicio el proceso de reocupación en diciembre del año pasado por la Autoridad Portuaria.