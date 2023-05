Auditoría revela irregularidades en Contrataciones Públicas durante períodos contables 2017-2020

Send an email

Una autidoría realizada a la gestión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) durante los períodos contables 2017-2020 reveló varias irregularidades.

Así lo informó este sábado la Cámara de Cuentas de la República Dominicana tras analizar las ejecutorias de la entidad entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.

Entre los hallazgos detectados están que, la entidad carece de estados financieros correspondientes al período antes mencionado, que revelen la situación patrimonial y resultado económico de la gestión.

Sólo se elaboraron como mínimo los estados de ejecuciones presupuestarias.

Además, se detectó impuesto no retenido con valores dejados de incluir por dicho concepto que ascienden a la suma de RD$2,116,687. Impuesto retenido de manera incorrecta que ascienden a la suma de RD$12,707,079 y RD$3,210,877 respectivamente.

También retención de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) realizada de manera incorrecta por un monto de RD$117,902. ITBIS dejado de retener por la suma de RD$205,539, asignación de combustible por RD$1,117,000 pagada por encima del monto establecido por la entidad, activos fijos no registrados en el sistema de la entidad y ausencia de estados financieros.

La auditoría tuvo el objetivo de examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la DGCP con las disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno.

«La Ley n° 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de fecha 20 de enero de 2004, en su artículo 30, Clases de Control Externo, Párrafo I, establece que «La auditoría financiera se realiza con el propósito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros y presupuestarios de las entidades sujetas al control de la Cámara de Cuentas«.

A propósito del impuesto retenido de forma incorrecta, la Cámara de Cuentas recomendó a la actual gestión de Contrataciones Públicas fortalecer los controles a los fines de dar cumplimiento a la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, efectuando las retenciones que corresponda.

Reacción de la ex administración de la entidad

Mediante comunicación de réplica de fecha 16 de septiembre de 2022, Yokasta Altagracia Guzmán, exdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas, se refirió a los resultados de la auditoría.

«Según informaciones recibidas las retenciones no realizadas fueron posteriormente rectificadas. A los fines recomendamos que se solicite al departamento de Recursos Humanos la rectificativa realizada y su soporte correspondiente», informó la Cámara de Cuentas en su informe.

De su lado, el actual director general, Carlos Ernesto Pimentel, en comunicación de réplica de fecha 16 de septiembre de 2022, expresó que «En relación con los impuestos no retenidos, conforme a los salarios bases detectados con impuestos no retenidos en el período 2017 al 2020, después de haber analizado las informaciones suministradas por parte de la CCRD, estos corresponden a pagos por concepto de otras remuneraciones y sueldo base, las cuales no presentaron deducción sobre el referido impuesto porque en su momento los colaboradores tenían saldo a favor correspondiente a los períodos indicado beneficio que le atribuye la Ley 11-92, es debido a esto que la retención es compensada y queda sobre la base de 0.00. Como medida de mejora, consideramos emitir las nóminas con los soportes correspondientes a los saldos a favor y las relaciones del personal beneficiario de este».

Ley de Contrataciones Públicas

La Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades.

Fuente: DL