Aumenta número de apresados en La Romana por violar toque de queda

LA ROMANA.- Continúa en aumento el número de arrestos por violación al toque de queda en La Romana, según informó el Director Regional Este de la Policía Nacional, Francisco Rhommel López.

López dijo que más de 400 agentes salen a las calles para cumplir con el decreto emitido por el presidente de la República.

Manifestó que en el primer y segundo día fueron apresados más ciudadanos que en el tercer y cuarto día.

“Le hacemos un llamado a las personas, a que respeten este procedimiento y que se mantengan en su casa, la idea no es maltratar, no es atropellar a nadie, la idea es que el virus no pueda propagarse, no solamente en la regional este, sino en todo el país”, sostuvo.

Agregó que donde más personas desobedecieron el mandato fue en Higüey, y Bávaro.

El presidente Danilo Medina estableció un toque de queda en todo el territorio nacional, por lo cual queda prohibido el tránsito y la circulación de personas desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana hasta viernes 3 de abril.

Fuente: SIN