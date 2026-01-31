Aumentan casos de enfermedades respiratorias en el Robert Reid Cabral

Desde el mes pasado, el Hospital Infantil Robert Reid Cabral ha registrado un incremento en los casos de fiebre, influenza y otras enfermedades respiratorias en niños, según el personal médico del centro de salud.

Reporteros del Listín Diario visitaron el hospital para conocer más sobre los brotes de enfermedades respiratorias en los infantes. Sin embargo, las autoridades del hospital se negaron a hablar con la prensa, por lo que los testimonios recabados provienen de personal médico que solicitó permanecer en el anonimato.

Una enfermera del hospital señaló que, desde el mes pasado, la mayoría de los casos que reciben están relacionados con el síndrome bronquial. Aunque la influenza no se presenta en la misma frecuencia que en semanas anteriores, la fiebre sigue siendo un síntoma común entre los pacientes.

Por su parte, el personal del área de emergencias indicó que el aumento de estos síntomas está relacionado con el cambio de clima. “El cambio de clima activa los virus. Muchos niños llegan con fiebre o gripe, y es por la temporada climática. Esta semana hemos recibido más niños que la anterior; parece que los casos siguen en aumento”, mencionó un miembro del equipo médico.

En cuanto al tratamiento, los médicos han indicado que en la mayoría de los casos se utilizan medicamentos ambulatorios, a menos que el niño necesite ser ingresado por complicaciones mayores. Para los casos de gripe y congestión, se administra nebulización con salbutamol u otras soluciones salinas. Si el niño mejora, se envía a casa; en caso contrario, permanece en observación y se le administran medicamentos más fuertes.

El personal también ha dado una serie de recomendaciones a los padres para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. “Los niños no deben estar tan expuestos a cambios bruscos de clima, ni en piscinas o fuera de sus hogares por tiempos prolongados. Además, es importante que no estén desabrigados”, aconsejaron los profesionales de salud.

Testimonios de los Pacientes

Fuente Externo

En el área de emergencias, se atendían a varios niños con síntomas similares, como fiebre o problemas respiratorios. Las doctoras y enfermeras se encargaban de medir la temperatura de cada infante con termómetros al pasar por la sala de espera.

Esmeralda, madre de una niña de un año, comentó: “Mi bebé tiene dos días con fiebre. Es algo frecuente, pero vine al hospital porque ya lleva mucho tiempo con ella. Aún no me han dicho la causa exacta”.

