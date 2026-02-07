Autoridades desmantelan falso cementerio usado para estafas digitales en Palmilla, Hato Mayor

Hato Mayor.– Un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente dejó al descubierto un insólito montaje utilizado para cometer estafas digitales en la comunidad de Palmilla, donde un grupo de jóvenes, conocidos en el entorno digital como “pichadores”, había construido un falso cementerio con el objetivo de simular rituales de brujería y extorsionar a personas a través de las redes sociales.

Lo que aparentaba un cementerio abandonado era, en realidad, un escenario improvisado utilizado como set de grabación. Tumbas construidas con blocks, cruces de madera pintadas de forma rudimentaria, montículos de tierra reciente. Asimismo, restos de velas conformaban la escenografía empleada para realizar transmisiones en vivo y enviar videos personalizados a las víctimas.

Durante la intervención, el director provincial de Medio Ambiente, Fernando Santana, informó que en el lugar hallaron dos bóvedas falsas, varias cruces. También velas y velones de distintos colores, así como plumas y patas de pollo, elementos utilizados para dar mayor credibilidad a los supuestos rituales.

Según las autoridades, los implicados captaban clientes mediante plataformas como TikTok y Facebook, ofreciendo servicios de “amarres”, “limpiezas espirituales” y “venganzas”. Una vez recibido el pago, realizaban grabaciones en el falso cementerio para aparentar la ejecución de los trabajos prometidos.

Fuente: CDN.