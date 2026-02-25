Autoridades detienen a dominico-italiana con 110 prendas de vestir impregnadas de presunta cocaína

Una mujer dominico-francesa fue atrapada en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, cuando pretendía salir del país con una maleta llena de prendas de vestir, impregnadas con presunta cocaína.

Los agentes antinarcóticos, apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA), realizaban labores conjuntas de inspección, cuando observaron a través de las máquinas de rayos X, imágenes sospechosas en el interior del equipaje de la viajera.

Posteriormente, por instrucciones del fiscal, se inició el protocolo de apertura de la maleta, localizando en su interior, un total de 110 prendas de vestir, todas empapadas de la presunta droga, una modalidad del narcotráfico internacional, para tratar de burlar los controles de seguridad establecidos en las terminales del pais.

“En el interior del equipaje se incautaron 12 franelas, 53 poloshirt, 09 pares de medias, (18 unidades), 15 abrigos, 02 toallas, 01 pantaloncillo, 01 sabana, 05 unidades de ropa para bebe y 04 pantalones; cabe destacar que las unidades actuantes eligieron al azar una de las prendas, la cual al ser sometida a una prueba de campo, arrojó positivo a cocaína”.

La mujer de 53 años será sometida a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD, desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en el caso.

Las 110 prendas de vestir fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Fuente: Panorama