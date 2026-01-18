Autoridades mantienen búsqueda activa de niña de 3 años desaparecida en Imbert, Puerto Plata

Las autoridades policiales continúan sin interrupción las labores de localización de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Así lo informó este sábado el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien ofreció detalles desde la zona donde se desarrolla el operativo. El oficial aseguró que los trabajos de búsqueda e investigación se mantienen activos y coordinados, con el objetivo común de encontrar a la menor sana y salva.

Pesqueira explicó que en el despliegue participan de manera conjunta la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Defensa Civil, la Policía Nacional, unidades del Ejército, personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la unidad canina, además de otras brigadas de socorro que refuerzan las labores en el área.

“Nos encontramos en Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata, dando continuidad a estas labores de búsqueda e investigación. Como pueden observar, hay personal de distintas instituciones trabajando de forma integrada. No descansamos en este esfuerzo colectivo para dar con el paradero de la niña Brianna Genao”, expresó el vocero policial.

Mientras tanto, los organismos de seguridad y rescate mantienen presencia permanente en la zona, reforzando el rastreo terrestre con apoyo especializado, como parte del compromiso institucional de esclarecer la desaparición y lograr un desenlace favorable.

FUENTE: RC NOTICIAS