Autoridades también allanan residencia de madre de Jean Alain Rodríguez en ensanche Julieta

La noche de este lunes también es allanada por miembros del Ministerio Público, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y los SWAT la residencia de la madre del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Maibé Altagracia Sánchez Caminero, ubicada en el ensanche Julieta del Distrito Nacional.

“Mi hijo tiene 25 y pico de años que salió de mi casa, mi casa está cerrada con un solo empleado, no sé que pasa, no sé que estará pasando si me están rompiendo mis cosas. Siempre he sido una mujer ejemplar y honesta, estoy aquí en Alemania y me vine a operar aquí. Que no me muevan mis cosas de su sitio que no me muevan mis casa. Ahí nacieron mis hijos, ahí nació Jean Alain, mi hijo es un hombre puro”, aseveró Sánchez Caminero.

Esta noche el Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos, entre ellos a la residencia del ex funcionario de a PGR y a su exasesor, Miguel José Medina.

Luego que se conociera sobre los allanamientos simultáneos pasadas las 11 de la noche de este lunes, tanto en Jarabacoa como en Santo Domingo, el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, no se encontraba en su residencia al momento de presentarse el Ministerio Público en su apartamento.

Según informaciones extraoficiales, Jean Alain habría salido 10 minutos antes que llegara el órgano persecutor a su residencia.

Se recuerda que más temprano, el ex procurador se puso a disposición de las autoridades luego de lo ocurrido el pasado jueves, en el que expresó que su impedimento pone en evidencia que existe una persecución y una investigación desconocida.

