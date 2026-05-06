Avería sanitaria obliga a parar en Canaria al avión con dos evacuados del crucero del Hantavirus

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Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos de los pacientes que pueden haberse contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius hizo escala este miércoles en la isla de Gran Canaria (Atlántico), tras sufrir una rotura en su burbuja de aislamiento.

El avión llegó a la isla canaria después de que Marruecos no le permitiera entrar a su territorio a reparar la avería.

La Delegación del Gobierno en Canarias precisó que ese es el motivo de que el avión medicalizado se desviara al aeropuerto de Gran Canaria cuando ya volaba hacia Marrakech, donde planeaba en principio detenerse para repostar, antes de seguir vuelo hacia Amsterdam.

Inicialmente, se había informado de que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio.

El avión había partido del aeropuerto internacional de Praia (Cabo Verde) con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible para completar su vuelo a Amsterdam.

Poco antes de su llegada prevista a Marrakech fue desviado a Gran Canaria.

Su ruta prevista ha cambiado de nuevo y se ha añadido una escala en Málaga (sur de España) previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Flightradar 24.

La Delegación del Gobierno en Canarias no confirmó aún esta última circunstancia.

La situación del crucero MV Hondius, con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco vaya a la isla de Tenerife para desembarcar al resto de pasajeros y tripulantes, algo a lo que se opone esa región autónoma.

Fuente: el Nuevo Diario