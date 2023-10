¡Ay santo Dios mío, qué acicale! Bad Bunny y Drake graban dembow

Send an email

Luego de haber anunciado por varios meses su nuevo álbum, el cantante canadiense Drake lanzó « For All The Dogs «, proyecto musical en el que vuelve a colaborar con el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny , en un tema del genero urbano dominicano dembow llamado « Gently «.

En esta canción, el rapero combina el idioma español con el inglés, que ha sido tema de conversación entre quienes han escuchado el tema, como también las referencias de República Dominicana por parte de Bad Bunny, como la popular frase del dominicano Rochy RD «¡Ay santo Dios mío, qué acicale!.

La canción fue publicada en YouTube este viernes hace al menos una hora, ya tiene miles de visualizaciones, mientras que en redes sociales, los fanáticos de ambos artistas aseguraran que es una de las mejores canciones que han escuchado en el año.

El álbum tiene un total de 23 canciones y cuenta con la participación de Teezo Touchdown, 21 Savage, J. Cole, Yeat, SZA, PARTYNEXTDOOR, Chief Keef, Sexxy Red, Lil Yatchty.

Fuente: RNN