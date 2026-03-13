Salud

¿Ayuda el sexo a la salud cardíaca? Esto dice los experto

Vidal Sepulveda Send an email Hace 29 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Especialistas de la Mayo Clinic señalan que la actividad sexual puede equivaler a un ejercicio moderado, similar a subir uno o dos pisos por las escaleras. Por su parte, la American Heart Association explica que las relaciones sexuales rara vez provocan ataques cardíacos en personas con condición cardiovascular estable.

Un estudio realizado en Estados Unidos con más de 17 mil adultos encontró que quienes tenían menos de 12 relaciones sexuales al año mostraban mayor riesgo de problemas cardiovasculares, mientras que una frecuencia de una a dos veces por semana se asoció con mejores indicadores de salud

Fuente: Tribunatvdigital

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 29 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Cirujano dirige un robot y realiza una operación a 2.400 km de distancia

Hace 2 días

Salud introducirá nueva vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de vacunación

Hace 4 días

El uso de IA en mamografías permite anticipar el riesgo cardiovascular en mujeres

Hace 4 días

Salud Pública reporta 224 muertes infantiles en 2026; influenza A(H3N2) muestra aumento en el país

Hace 7 días
Botón volver arriba