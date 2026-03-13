¿Ayuda el sexo a la salud cardíaca? Esto dice los experto

Especialistas de la Mayo Clinic señalan que la actividad sexual puede equivaler a un ejercicio moderado, similar a subir uno o dos pisos por las escaleras. Por su parte, la American Heart Association explica que las relaciones sexuales rara vez provocan ataques cardíacos en personas con condición cardiovascular estable.

Un estudio realizado en Estados Unidos con más de 17 mil adultos encontró que quienes tenían menos de 12 relaciones sexuales al año mostraban mayor riesgo de problemas cardiovasculares, mientras que una frecuencia de una a dos veces por semana se asoció con mejores indicadores de salud

Fuente: Tribunatvdigital