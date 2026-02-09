Bad Bunny arranca con «Tití me preguntó» su actuación del descanso del Super Bowl

Santa Clara.- Bad Bunny, vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso del medio tiempo del Super Bowl 2026 edición 60 cantando su famoso tema «Tití me preguntó».

Saliendo de un cañaveral y con la frase popularizada poir el bachatero dominicano Anthony Santos «Hoy se bebe», Benito Ocasio Martinez Ocasio lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

Estuvo acompañado en su actuación con Lady Gaga y Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de ‘Die With A Smile’ y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de la «Baile Inolviable2.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco ‘DtMf’. Mientras que en la «Casita», parte importante de su gira «DTMF», se encontraban la actriz Jessica Alba y la cantante colombiana Karol G.

