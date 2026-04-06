Entretenimiento

Bad Bunny estrenará la película de su concierto “Billions Club” en Spotify

Jefry Sanchez Send an email Hace 28 minutos
17 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Ciudad de México (AP).- Bad Bunny estrenará su película del concierto “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film” en Spotify el miércoles.

La película, filmada en Tokio el 7 de marzo, registra la presentación de Bad Bunny por una sola noche frente a más de 2.300 de sus mayores fans en Spotify.

Se trató de su primer concierto en Asia, donde celebró las canciones de su repertorio que ingresaron al Billions Club de Spotify, es decir, el club de las canciones con 1.000 millones de reproducciones o más en la plataforma.

La película del astro puertorriqueño es la cuarta entrega de la serie Billions Club Live de Spotify, que previamente ha contado con Ed Sheeran en Dublín, The Weeknd en Los Ángeles, y Miley Cyrus en París.

Fuente: AP
Jefry Sanchez Send an email Hace 28 minutos
17 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Fanática pudo cumplir su deseo de cantar junto a Christian Nodal

Hace 22 horas

¡De locura! Pagan RD$50,000 por sombrero lanzado por Christian Nodal

Hace 24 horas

FAUSTO MATA DICE LAS TERRENAS ESTÁ LLENA DE CAPOS, TARJETEROS Y LADRONES Y QUE LA CAPITAL POR ESO ESTÁ TRANQUILA

Hace 1 día

Christian Nodal dice que quiere probar habichuelas con dulce y aprender bachata en RD

Hace 2 días
Botón volver arriba