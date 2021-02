Bajas ventas y reducida presencia de compradores previo a celebración de San Valentín este domingo

Diversos comercios de distinta partes de la provincia de Santo Domingo mantenían este viernes bajas ventas y significativa reducción de compradores previo a la tradicional celebración este domingo 14 de febrero del Día de San Valentín.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por establecimientos ubicados en las avenidas Duarte y Mella, calle El Conde, en la Zona Colonial del Distrito Nacional, y en Los Mina de Santo Domingo Este, vendedores se notaban decepcionados y a la vez con esperanza de ver aumentar sus ventas este fin de semana por el denominado día del amor y la amistad. Las grandes tiendas también tenían pocos clientes.

El vendedor Alejandro Cedano exclamó: “La venta está floja, no me he estrenado todavía, pero siempre se pica algo, pero con la pandemia muchos negocios cierran a las 3:00 y 4:00 de la tarde”.

Cedano vende en la avenida Duarte carteras para damas, a precios de RD$150 y RD$250; reloj a RD$350, RD$550 y RD$650, y correas desde RD$250 en adelante, entre otras mercancías.

Entre las novedades este año, se encuentran diversos comercios en la calle Benito Gónzález casi esquina Antonio Del Monte y Tejada del sector San Carlos, ofertando todo tipo de arreglos florales, como canastica y ramos de entrega, según narra el vendedor Isa Canó.

Canó detalló que hay arreglos florales de diversos precios, como RD$1,500, RD$2,500, RD$5,000 y RD$10,000, “dependiendo con la calidad que el cliente quiera el arreglo”.

Ventas de arreglos florales. ( DIARIO LIBRE/MIGUEL LUGO )

Otra vendedora en esta zona es Carolina Nival, quien dijo que sus ventas están lentas aún, y que tiene ofertas de arreglos florales con peluches, globos con helios, así como orquídeas.

Dijo que sus arreglos están de RD$1,000 en adelante y con peluches desde RD$1,500, y arreglo en baúles con orquídeas y otras variedades de artículos, hasta de RD$15,000.

Exclamó: ‘’La gente que vengan a aprovechar los especiales por motivo de San Valentín, que aquí lo acomodamos”.

En tanto, que en la calle El Conde esquina Duarte, Luis Manuel Martínez Sánchez, manifestó que las ventas han disminuido bastantes por causa de la pandemia de la COVID-19.

Indicó que “como usted puede notar El Conde, que es el Centro comercial más importante de la Zona Colonial, hay muchas tiendas cerradas por la baja asistencia de clientes”.

Dijo que es artesano y vende ámbar y larimar, desde RD$100 hasta RD$1,500 las piezas.

Venta de ámbar y larimar en la Zona Colonial. ( DIARIO LIBRE/MIGUEL LUGO )

Manolito Fernández, expresidente de la Asociación de Comercio de la Avenida Duarte y gerente general de la tienda La Gran Vía, consultado sobre las ventas por motivo de San Valentín, expresó que hay algunas personas en las calles comprando, pero en número significativamente reducido en comparación con años anteriores.

“Se repite la misma trayectoria que ha venido tomando la vida comercial de temporadas del país, durante todo el período de lo que ha sido la pandemia de la COVID-19. Las madres (celebración del Día de las Madres) el año pasado no sirvieron, los padres tampoco, los escolares, San Valentín ni tampoco la Semana Santa, por los negocios cerrados”, comentó Fernández.

Consideró que la celebración del Día de San Valentín este año no será la excepción porque “’las ventas están en el piso, se tiene espontáneos consumidores que compran algo para el regalo de San Valentín, pero es una presencia mínima la que hay de compradores”.

Dijo que espera que cuando empiece la jornada de vacunación en el país, la gente comience a tomar un poco más de confianza en la vida fuera de los hogares, para que “quizás se dinamice un poco más el comercio, de los que no estamos dedicados a la venta ni de comestibles, ni de medicamentos ni de alcohol, que son los que quizás no han sentido tanto la envestida de esta situación que ha generado la pandemia de la COVID-19 en cuanto a la crisis económica”.

Ventas de carteras, reloj, correas, y otros artículos. ( DIARIO LIBRE/MIGUEL LUGO )

Sobre el Día de San Valentín

El Día de San Valentín o simplemente San Valentín, según Wikipedia, la enciclopedia libre, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.

Fuente: DL