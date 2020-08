Balaguer y el cuatrienio que marcó sus “doce años”

En este discurso, el presidente decía abrir paso a la alternación del ejercicio de mando y a la liberación de las instituciones del estado.

De esta democratización, a la que él se refería, dijo que para hacerla posible se necesitaba la cooperación de todos los dominicanos, en especial la de los “partidos políticos y la de las personas y grupos que tienen voz preponderante en nuestros diversos núcleos sociales.La democratización que se desea será solo una palabra mientras los dirigentes responsables de este país, vivamos distanciados”.

Otro grupo al que se dirigió el político, fue aquellos dominicanos que criticaban al Gobierno porque no elegían a los mejores para los puestos públicos, a lo que él respondió, que los mejores no se ponían a disposición de la nación porque preferían vivir dentro de sus actividades privadas, que en la mayoría de los casos, les favorecía más monetariamente hablando.

Hace ya 42 años desde este discurso, en el que Balaguer decía que en este país no podrá existir una “convivencia democrática, no hay ni podrá haber un régimen de verdadero respeto a la Constitución y a las Leyes, mientras los que ejercen, gracias a su poderío económico, una influencia decisiva sobre el presente y el futuro de la Nación, no admitan y comprendan que vivimos en un mundo esencialmente cambiante y que la realidad de hoy no solo es distinta a la de ayer sino que también será diferente, muy diferente, a la de mañana.Los poderosos tiene también que ceder para que en nuestro país la tranquilidad sea patrimonio de todos los dominicanos para que el bienestar no sea el privilegio de unos pocos sino el derecho del mayor número posible de nuestros conciudadanos”.

Algo que se debe tomar en cuenta y que sí es verdaderamente cierto, es que las personas son lo que hacen, no lo que dicen y esta ley aplica para todo en la vida, incluyendo la política y es algo a lo que Balaguer también se refirió.

“Lo que importa en política no son las apariencias sino los hechos; no son los planes ni los proyectos, sino los resultados“, con esta frase aprovechó para elevar las obras planificadas y realizadas durante sus ocho años gobierno.

Dentro de lo que falta, como en cualquier discurso político, es hablar del norte que tendrá ese periodo político y los sectores en los que se trabajará, en los que el presidente mencionó la continuación de construcción de presas y canales de regadío para el fomento agropecuario, en el sector educación, seguir levantando nuevos planteles escolares, en agricultura señaló la necesidad de reforzar los sistemas hidráulicos del país porque el agua es lo más importante para este sector, y este es uno de los más importantes.

