“Barbie” se convierte en la película con mayores ganancias del año superando a “Super Mario Bros”

Barbie superó a The Super Mario Bros. Movie el jueves para convertirse en la película más taquillera en la taquilla nacional en lo que va del año, según Variety , después de estar en los cines sólo 35 días, mientras el éxito de taquilla del verano continúa batiendo récords.

Barbie ha ganado 575,4 millones de dólares en sus más de cinco semanas en los cines nacionales, superando a The Super Mario Bros. Movie , que ha ganado 574 millones de dólares, informó Variety .

En su quinto fin de semana en cines, Barbie fue desbancada del primer puesto por Blue Beetle , película del Universo Extendido de DC; Blue Beetle ganó 25,4 millones de dólares en la taquilla nacional el fin de semana pasado, mientras que Barbie ganó 21,5 millones de dólares.

La película dirigida por Greta Gerwig recaudó más de 52 millones de dólares en su cuarto fin de semana en los cines, más dinero que los fines de semana de estreno de películas como Elemental , que recaudó 29,5 millones de dólares a nivel nacional cuando se estrenó, o Scream VI , que recaudó 44,4 millones de dólares en su primer fin de semana. .

Spider-Man: Across The Spider-Verse ($381 millones) , Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (359 millones de dólares) y La Sirenita (297,2 millones de dólares) completan las cinco películas nacionales más taquilleras del año hasta el momento, según Box Office Mojo.

28 Esa es la cantidad de días consecutivos en que Barbie obtuvo el puesto número uno en taquilla antes de ser destronada por Blue Beetle , según Box Office Mojo.

QUÉ TENER EN CUENTA

Es probable que Barbie también supere a The Super Mario Bros. Movie en la taquilla internacional. Barbie ha ganado 1.300 millones de dólares a nivel mundial, en comparación con los más de 1.350 millones de dólares de The Super Mario Bros. Movie , según Variety.

ANGENTE

Si bien Barbie ha tenido un gran éxito en gran parte del mundo, un puñado de países han prohibido a sus ciudadanos ver la película. Barbie ha sido retirada de los cines en Argelia y Kuwait debido a objeciones a los temas de género y sexualidad de la película. Fue prohibido en Vietnam debido a una escena que incluía un mapa que parecía mostrar los reclamos territoriales en disputa de China en el Mar de China Meridional; Warner Bros. cuestionó el reclamo y describió el dibujo como “infantil”.

LO QUE NO SABEMOS

A pesar de su continuo éxito en la taquilla nacional, Barbie podría ser prohibida en unos cuantos países más. En el Líbano, donde la película se estrenará a finales de mes, los funcionarios han dicho que también podrían prohibir la proyección de la película en los cines, siguiendo el ejemplo de otros países del Medio Oriente.

ANTECEDENTES CLAVE

Desde su apertura a mediados de julio, Barbie ha batido múltiples récords. Tuvo el fin de semana de estreno más taquillero del año, recaudando 162 millones de dólares durante sus primeros tres días en los cines. Barbie tuvo el estreno nacional más grande jamás realizado para una película o secuela que no sea de superhéroes. La semana pasada, Gerwig obtuvo el título de directora con mayor recaudación de todos los tiempos en la taquilla nacional, superando el récord anterior de Jennifer Lee y Chris Buck por Frozen II . El miércoles, Barbie se convirtió en Warner Bros.’ estreno nacional con mayor recaudación, superando a The Dark Knight.Las estrellas de la película de imagen real incluyen a Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera y Dua Lipa. La película también incluye una banda sonora pop producida por Mark Ronson.

Fuente: Forbes