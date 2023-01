Barrick cambió lugar para presa de colas y Medio Ambiente evalúa estudio impacto

La empresa Barrick Pueblo Viejo cambió el lugar para construir la presa de colas y ampliar la extracción de minerales, por lo que entregó un nuevo estudio de impacto ambiental que será respondido próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La información fue dada a conocer por el titular de esa institución, Miguel Ceara Hatton, al compartir en el Desayuno del Listín con el subdirector Fabio Cabral, y el jefe de Información, Tomás Aquino Méndez, escenario donde el funcionario expuso, además, los retos que enfrenta el ministerio y las iniciativas en las que trabaja en este 2023.

En la entrevista, la viceministra de Gestión Ambiental, Indhira de Jesús, precisó en qué punto está la discusión con respecto al otorgamiento de la licencia medioambiental para la ejecución de la obra, indicando que en la actualidad, el Ministerio tiene en sus manos el estudio y que el mismo tiene casi diez mil páginas.

La funcionaria subrayó que con la presa de colas hubo un proceso previo donde se mostró oposición pública a la ubicación que originalmente plantearon, la cual se determinó estaba en la cuenca del río Ozama, pero dijo que luego lograron situar la obra en un lugar que no tuviera condicionantes negativas.

“El estudio que ellos nos presentaron ya no es en ese sitio (que afectaría el río Ozama), es un lugar que no tiene los mismos impactos potenciales, un lugar que ya fue impactado por la minería, que está en otra cuenca, lejos de cualquier río de abastecimiento de agua a ninguna población grande del país y de cualquier área protegida”, explicó la viceministra. Según manifestó, estos arreglos hacen que en un principio el proyecto sea más viable, pero aclaró que aún están revisando el estudio.

El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, para la concesión de la licencia se evalúan todos los aspectos y cuando los negativos superan los positivos, el Ministerio responde que no. “El Ministerio no tiene compromisos con nadie, su compromiso es con la ley y la ciudadanía”, sostuvo.

Aunque todavía estudian la factibilidad del proyecto, el ministro aseguró que para este 2023 habrá respuesta de la dependencia con relación a esa solicitud de licencia.

Ceara Hatton estuvo acompañado de los viceministros Federico Franco, de Áreas Protegidas y Biodiversidad; Milagros de Camps, de Cambio Climático y Sostenibilidad; José Ramón Reyes, de Recursos Costeros y Marinos; Indhira de Jesús, de Gestión Ambiental; José Elías González, de Recursos Forestales y el director legal, Sheimer Adames.

Barcaza de Pueblo Viejo

“Ese es un capítulo cerrado”, dijo Ceara Hatton al referirse a la barcaza de Pueblo Viejo de Azua, iniciativa que busca generar energía eléctrica con combustible bunker para el uso del sistema dominicano y el cual, según indicó, ya obtuvo el permiso ambiental.

La titular de Gestión Ambiental señaló que en el caso específico de la barcaza, los comunitarios han expresado un rechazo a una contaminación “que es otro tema, es decir, nosotros tenemos que ver las instalaciones que hay en ese lugar, porque ellos están alegando afectaciones y algo que todavía no se ha instalado no puede ser culpable de haberlas causado”.

Según dijo, la institución observó que el área es históricamente un puerto y está activo en la actualidad, por lo que, con las condicionantes, el manejo adecuado y el monitoreo requerido, la barcaza no ocasionará impactos significativamente mayores que los que podría ocasionar cualquier otro de los buques que utilizan el puerto.

Asimismo, dijeron que no han visto ningún informe que corrobore la opinión de los ecologistas sobre un posible daño permanente a la zona y a su flora, fauna y biodiversidad.

No obstante, aclararon que si la empresa responsable de la ejecutoria del proyecto no cumple con los compromisos y los requerimientos instaurados en la licencia ambiental pueden ser sancionados, llamados a la atención o la licencia puede ser revocada.

Proyecto Romero

Otra iniciativa que ha generado comentarios de rechazo en la población de San Juan es el Proyecto Romero, para la explotación de oro en la provincia.

Según expresaron las autoridades ambientales, sobre este solo manejan la solicitud de exploración que comienza en el Ministerio de Energía y Minas donde miden la cantidad de material que pudiera tener el espacio, se aseguran de que no pise o solape con ninguna área protegida y después de esta etapa es cuando deberán hacer el estudio de impacto ambiental.

Medio Ambiente no ha recibido el estudio de impacto, por tal razón dijeron que hasta tanto el informe no llegue, no pueden sostener ninguna posición al respecto.

Este estudio debe incluir la consideración de la comunidad y también requiere de vistas públicas. “El Ministerio le da términos de referencia que le indican lo que ellos necesitan saber”, dijo la viceministra de Gestión Ambiental.

“La fase de explotación requiere dos cosas: requiere que Energía y Minas les dé una concesión de explotación y requiere que tengan una licencia ambiental, si no hay licencia ambiental aún con concesión, no se puede explotar”, explicó.

DATOS

El Pomier

Federico Franco, de Áreas Protegidas, dio a conocer los esfuerzos que hace el Ministerio de Medio Ambiente para contrarrestar el impacto negativo que tienen las minas de extracción de cal en El Pomier, en San Cristóbal, que ha sido golpeada en los últimos años por la contaminación que generan las operaciones de estas fábricas.

Amortiguamiento

“Cuando entramos, ahí se daban licencias de 50 metros de amortiguamiento, cuando la ley establece que el margen debe ser de 300 metros (…) estamos en un proceso de colaboración con Energía y Minas para revertir ese margen en las licencias”, subrayó. En cuanto al polvillo que afecta a los moradores de esa localidad, informó que se le solicitó a la empresa minera instalar un filtro con spray de agua que logrará que el polvo que generen solamente se quede en su área.

Reserva antropológica

También monitorean que las áreas de amortiguamiento estén lejos de la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier y se eliminaron las explosiones grandes.