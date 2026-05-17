Internacionales

Base Aérea de Idaho cierra tras colisión de aeronaves en espectáculo aéreo

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre víctimas o daños, aunque confirmaron que se abrió una investigación

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 segundos
10 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Idaho fue cerrada este domingo luego de que testigos reportaran una aparente colisión entre dos aeronaves durante un espectáculo aéreo militar.

La Base Aérea Mountain Home informó en redes sociales que suspendió el acceso a sus instalaciones tras un incidente ocurrido durante el evento «Gunfighter Skies«, mientras equipos de emergencia acudían al lugar.

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre víctimas o daños, aunque confirmaron que se abrió una investigación.

Acciones oficiales y estado de la investigación

Testigos aseguraron haber visto a dos aviones impactar en el aire. Videos difundidos en redes sociales mostraban cuatro paracaídas desplegándose mientras las aeronaves descendían cerca de la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

Una persona de la oficina de relaciones públicas del 366th Fighter Wing indicó que no había más información disponible de inmediato.

El espectáculo aéreo incluía demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, y tenía como principal atracción a los Thunderbirds, el escuadrón de exhibición de la Fuerza Aérea estadounidense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, al momento del incidente había buena visibilidad en la zona, aunque se registraban ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora.

FUENTE: DIARIO LIBRE.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Estados Unidos estudia la amenaza de drones militares procedentes de Cuba

Hace 2 minutos

Walmart y Amazon aceleran competencia por entregas en zonas rurales de EE. UU.

Hace 4 minutos

China comprará al menos 17,000 millones de dólares al año en productos agrícolas de EE.UU.

Hace 11 minutos

Trump busca restaurar la «verdad y la cordura» en la memoria histórica de EE. UU.

Hace 2 horas
Botón volver arriba