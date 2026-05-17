Base Aérea de Idaho cierra tras colisión de aeronaves en espectáculo aéreo

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Una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Idaho fue cerrada este domingo luego de que testigos reportaran una aparente colisión entre dos aeronaves durante un espectáculo aéreo militar.

La Base Aérea Mountain Home informó en redes sociales que suspendió el acceso a sus instalaciones tras un incidente ocurrido durante el evento «Gunfighter Skies«, mientras equipos de emergencia acudían al lugar.

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre víctimas o daños, aunque confirmaron que se abrió una investigación.

Acciones oficiales y estado de la investigación

Testigos aseguraron haber visto a dos aviones impactar en el aire. Videos difundidos en redes sociales mostraban cuatro paracaídas desplegándose mientras las aeronaves descendían cerca de la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

Una persona de la oficina de relaciones públicas del 366th Fighter Wing indicó que no había más información disponible de inmediato.

El espectáculo aéreo incluía demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, y tenía como principal atracción a los Thunderbirds, el escuadrón de exhibición de la Fuerza Aérea estadounidense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, al momento del incidente había buena visibilidad en la zona, aunque se registraban ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora.

FUENTE: DIARIO LIBRE.