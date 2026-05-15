¡Batalla de gigantes! rinocerontes convierten mercado turístico de Nepal en ring improvisado



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 16 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Momentos de tensión y asombro vivieron turistas y residentes en Sauraha, un conocido destino turístico del distrito de Chitwan, en Nepal, luego de que dos rinocerontes de un solo cuerno fueran captados enfrentándose en plena vía pública.

El inusual incidente ocurrió en una zona de mercado, donde los enormes animales sorprendieron a quienes se encontraban en el lugar al protagonizar una intensa pelea en medio del área residencial.

De acuerdo con reportes locales, los rinocerontes habrían ingresado a la comunidad tras cruzar el río Rapti, que bordea sectores cercanos al Parque Nacional de Chitwan.

Las imágenes del enfrentamiento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando reacciones por la cercanía del peligro con visitantes y comerciantes de la zona.

Chitwan alberga cientos de rinocerontes

El Parque Nacional de Chitwan, uno de los principales atractivos naturales de Nepal y reconocido por su biodiversidad, alberga alrededor de 694 rinocerontes de un solo cuerno, una especie emblemática del país asiático.

Aunque los avistamientos de fauna silvestre forman parte del atractivo turístico de la región, encuentros de este tipo en zonas urbanas representan riesgos tanto para la población como para los propios animales.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas por el incidente.

Fuente: N Digital