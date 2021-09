Batallas en The Voice Dominicana llegan a su final

Santo Domingo.- Llegan a su final Las Batallas en el talent show The Voice Dominicana, conjugando estilos y ritmos que completan los equipos para la próxima etapa «Los Knockouts».

El escenario ambientado en un ring musical llegó a su última noche, presenciando la confrontación de participantes en sus respectivos teams liderados por Milly Quezada, Nacho, Juan Magan y Musicólogo quienes se quedan con 8 integrantes en cada alineación hacía la tercera etapa de The Voice Dominicana.

Los robos fueron la etapa más emocionante de esta segunda fase en el show, sin embargo también estás disputas musicales sirvieron para apreciar una transición importante entre los nervios, ansiedad y angustia de las “Audiciones a Ciegas”, a la seguridad y confianza que demostraron en Las Batallas cada uno de los participantes, además de la sinergia que se desbordó en cada presentación e incluso la coordinación coreográfica de los temas escogidos.

Última batalla

Nacho confronta a Fernando Guzmán con Natalia Liranzo en una particular contienda al ritmo de la bachata para interpretar » A puro dolor » original de Son By Four, dónde Guzmán resulta ganador. Luego enfrenta a David Capiello con Edwin Marcelino en una balada de Boys Two Men » Al final del camino», dejando a Marcelino en la competencia.

Milly presentó una nueva interpretación cristiana y en este caso fue la batalla de Saúl Nicolás y Donabel Aquino con «La gloria de dios» original de Ricardo Montaner, escogiendo la melodiosa voz de Donabel para continuar en el concurso; La reina del merengue también confrontó en este último capítulo a Luis Salazar y Carlos Gil quienes se batieron en un duelo salsero con un tema original de Yiyo Sarante «Me vas a extrañar» poniendo a bailar a todos en el estudio, siendo Carlos el que continúa en el team de la merenguera, aunque Luis saliendo del imponente escenario, es robado por Musicólogo para también continuar en The Voice Dominicana.

El exponente urbano apodado «El libro» quien ha formado un maravilloso team de voces y talentos, presentó su única batalla con los contrincantes Rikelvin García y Jhoan Sosa, interpretando un éxito del maestro Félix D’oleo «Si entendieras», haciendo pasar a Jhoan a la próxima etapa en el team Musicólogo.

Magan colocó en el ring a Elizabeth Corporan y a Gildania Cielo Santiago, dos voces increíbles que fueron retadas al ritmo del merengue de Maridalia Hernández con » Te ofrezco», haciendo el pase de Gildania a la siguiente etapa del show; el productor musical también protagonizó el momento estelar de la noche, cuando puso en batalla a la bella Ariel Asaad y al joven Randy Aybar en un dueto de titanes con » Pega la vuelta» de Pimpinela, dándole al público el desenlace magistral de las batallas y dejando a la voz impotente de Ariel en la competencia.

Solo quedan 32 participantes para empezar «Los Knockouts», tercera etapa en The Voice Dominicana, que cada capítulo deja un sabor de emoción en los hogares dominicanos, convirtiéndose en el favorito de su franja horaria.

The Voice Dominicana se transmite cada domingo entre 8:00pm y 10:00pm se convierte en un toque de queda , transmitido por la señal de Telesistema Canal 11 / HD 1011, siendo una producción de Procapital Films Studios y Ram Group Global, patrocinado por Mamey Pharma, Coralat, Colchones Simmons, Kola Real, Frutop, Generade, Leche Milex, Rexona, Detergente Omo, TCL Mobile, Dominican Fiesta Hotel & Casino, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, KFC, Grupo Bocel, Dove, Farmacia Carol, Frontera y Afro Love.

Fuente: El Dia