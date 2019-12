Bauta dice Leonel no enviaría comandos a mesas electorales

El expresidente Leonel Fernández nunca formaría un grupo paramilitar para vigilar los colegios electorales, como alegan dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó Bautista Rojas Gómez (Bauta), dirigente del partido Fuerza del Pueblo, entidad de la que el exgobernante es candidato presidencial.

Dijo que no hay nada malo en que exmilitares y expolicías sean capacitados para ser delegados electorales de la Fuerza del Pueblo y atribuyó la alarma que se ha creado al temor del Gobierno porque no podrán hacer lo mismo que en las primarias del pasado 6 de octubre en el PLD.

En tanto, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, lamentó que Fernández, un hombre que siempre se caracterizó por ser moderado, hoy tenga un lenguaje extremista que provoca que la gente sienta que las elecciones serán una guerra.

Rojas Gómez atribuyó al Gobierno el tratar de distorsionar las declaraciones de Fernández, por el temor a que se formen delegados de mesas que defenderán el voto.

“Lo que Leonel Fernández y el exjefe de la Policía Rafael Guzmán Fermín informaron desde el principio fue que capacitarán a exmilitares y a expolicías para que sean delegados de mesas de la Fuerza del Pueblo, no para que sean fuerza de choque ni muncho menos, en eso no hay nada malo, son recursos humanos que trabajarán en las mesas electorales. Hay partidos que no tienen delegados, nosotros tenemos delegados suficientes”, dijo Rojas Gómez.

Agregó que “lo que pasa es que los que están perdidos son la gente del gobierno, que perdieron las elecciones que van para el tercer lugar, le tienen terror a que tu forme adecuadamente tus delegados y han distorsionado lo que se quiso decir”.

Negó que hayan formado un grupo de choque para crear problemas, “eso nunca podrá ser”.

Sostuvo que los peledeístas están aterrados porque no podrán hacer lo que alegadamente hicieron el 6 de octubre, donde supuestamente se votó hasta el día siguiente.

Sostuvo que el Gobierno está manipulando las declaraciones de Fernández por el miedo que tienen al crecimiento de su candidatura y porque el PLD está en tercer lugar.

Fuente: El Nacional