BCRD celebró el II Foro de Pagos Instantáneos

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Santo Domingo. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció el discurso central del II Foro de Pagos Instantáneos, una actividad de relevancia internacional auspiciada por la institución, donde se desarrollaron exposiciones a cargo de representantes del Banco Mundial (BM), Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Banco Central de la República Dominicana.

Durante la actividad, celebrada el viernes 1 de mayo, ante una gran concurrencia presente en el salón Salomé Ureña del BCRD, se expusieron distintos puntos de vista sobre la situación de los pagos instantáneos en América Latina.

Valdez Albizu destacó que “la empresa CMA SMALL SYSTEMS, en colaboración con un equipo multidisciplinario de profesionales del Banco Central, están implementando una novedosa solución de pagos instantáneos para la República Dominicana, la cual funcionará a través de una nueva plataforma que procesará todos los pagos minoristas actualmente tramitados a través del servicio de Pagos al Instante BCRD, ofrecido mediante el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)”.

En ese tenor, señaló que “esta nueva plataforma es una iniciativa más del BCRD para promover la eficiencia y seguridaddel Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD). Rol que conjuntamente con velar porla estabilidad de precios, garantizar la regulación del sistema financiero y ser un ente emisor, constituyen los pilares en los que se sostiene la misión institucional de este Banco Central”.

Asimismo, indicó que “se constata una realidad cada vez más dinámica, dónde los avances tecnológicos y la innovación han permitido una mayor interconexión digital, impulsando a la vez el surgimiento de una diversidad de canales de acceso y uso de medios de pago accesibles, modernos y seguros, que propician el intercambio monetario en la economía. La inmediatez es de este modo la protagonista, logrando ahorro de tiempo y recursos a los usuarios de los servicios financieros y de pagos”.

Finalmente expresó que “se está trabajando con todas las entidades del sistema financiero dominicano para que en el próximo año 2027 el sistema de gestión de pagos instantáneos sea una realidad, coincidiendo con la conmemoración del 80 aniversario de la fundación del Banco Central.”

En el II Foro de Pagos Instantáneos se ofrecieron disertaciones a cargo de Jean Michel Lobet,especialista senior del sector financiero, en el Banco Mundial; Derlis Montania, especialista en Infraestructura de Mercados Financieros, en el Banco Central del Paraguay; Carlos Melegatti Sarlo, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica; y Ángel González Tejada, director del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central de la República Dominicana.

A la actividad asistieron junto al gobernador la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño; además de subgerentes, asesores, directores y colaboradores de la institución.

Al igual, se contó con la presencia de Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA); Cristina de Castro, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD); Manuel Cocco, presidente ejecutivo de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI); Jorge Mancebo, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech; entre otros representantes de entidades de intermediación financiera y proveedores de servicios de pago.

Fuente: el Caribe