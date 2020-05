Ben Afflek: Pocas mujeres en su alma

El actor y pro­ductor de Ho­llywood Ben Affleck no ha sido tan muje­riego como muchos de sus colegas de Hollywood. Al parecer, se cuida de que no le rompan el corazón con frecuencia, aunque no ha podido evitar que al menos cuatro mujeres causen es­tragos en su vida, mientras comienza una nueva rela­ción con la actriz Ana de Ar­mas.

Gwyneth Paltrow, Jen­nifer López y Jennifer Gar­ner (de quien se separó en 2015) le anteceden en sus conquistas hasta marzo pa­sado cuando afamado actor de 47 años cayó a los pies de la actriz latina, Ana de Armas, de 32. Los dos actores se han convertido en la pareja del momento en Hollywood, desde que oficializaron su relación se les ha visto ca­minar agarrados de manos por las calles de Los Ánge­les y aunque la pandemia no le permitido disfrutar de su amor en los lugares más exóticos del mundo, los dos pasan la mayor parte de tiempo en casa. Los dos son un poco re­servados en cuanto a su vi­da privada se refiere, Ana de Armas decidió compartir un poquito de su felicidad al celebrar su cumpleaños nú­mero 32 junto al actor. Con una linda decoración de globos y varias fotos de ellos abrazados, Ana agra­deció por los buenos de­seos de cumpleaños. Las fo­tos fueron publicadas en su cuenta de Instagram, rápi­damente sus seguidores no dudaron en responder con varios emojis de corazones. Ella publicó un video jun­to a su amado, donde trata de romper una piñata. "Gra­cias a todos por los men­sajes de cumpleaños y de amor. Un brindis por otro año maravilloso", escribió la actriz en la publicación. Y razón no le falta. Tanto a ni­vel personal como profesio­nal este 2020 es uno de los años más importantes en la vida nativa de La Habana. En poco tiempo, la ca­rrera de Ana de Armas des­pegó en Hollywood, desde aparecer en la secuela de "Blade Runner 2049" con Harrison Ford. + Chica Bond En poco tiempo, la carrera de Ana de Armas despegó en Hollywood, desde aparecer en la secuela de «Blade Runner 2049» con Harrison Ford, estar nominada a un Globo de Oro por «Puñales por la espalda» e incluso convertirse en la nueva chica Bond en «No Time To Die». A los tortolitos se les vio paseando en La Habana, Cuba, país natal de la joven actriz, luego continuaron sus vacaciones en Costa Rica donde fueron captados paseando en una de las hermosas playas disfrutando de un atardecer, luego de esto colgaron fotos en Instagram de sus románticas vacaciones, lo que termino de confirmar su relación. Los dos se conocieron en 2019, durante el rodaje del thriller «Deep Water», dirigido por Adrian Lyne y basado en la novela de Patricia Highsmith. Enseguida los dos tuvieron una gran conexión. Affleck viene de un divorcio de Jennifer Garner y Armas del fin matrimonial con el actor español Marc Clotet, con quien se casó en 2011 y duró apenas seis meses. De Armas habló para Vogue España, acerca de su novio aunque sin mencionar su relación: «La primera vez que leímos las escenas juntos, quedó bastante claro que iba a hacer algo excepcional con un papel muy complejo", dijo acerca del actor y director, de 47 años. "Su personaje es el motor de la historia y requiere que se mueva entre tragedia e ironía o entre el realismo y la comedia más absurda", manifestó y explicó que "No solo sabe cómo hacerlo con facilidad, sino que también logra sorprenderte en cada toma. Su talento es infinito". + Jennifer López En 2002, Jennifer López y Affleck eran la pareja del momento, revolucionaron al mundo y sus fanáticos le apodaron Bennifer, se comprometieron para casarse y compartía la pasión por el deporte. Los medios de comunicación le acosaron de tal manera que decidieron terminar en 2004. Todos aseguran que la Diva del Bronx, atrapo a Ben con sus curvas y su talento para el baile. La pareja venía de protagonizar la película Gigli (2003), la cual resultó un rotundo fracaso y es considerada una de las peores de la historia del cine. Este revés causó conflictos personales entre ambos. + Jennifer Garner Tras su rotura escandalosa, Affleck volvió a encontrar su estabilidad emocional, en 2005 contrajo matrimonio con Jennifer Garner, en una ceremonia privad en las islas Turks y Caicos. Ambos se conocieron en el rodaje de de la película Pearl Harbor y luego volvieron a actuar juntos en Daredevil. La pareja tiene tres hijos y estuvieron juntos por una década, entre ambos había mucha química, Garner explicó en una entrevista que su amor genuino. Ambos se separaron en junio del 2015 y se divorciaron en 2018 con un acuerdo de custodia compartida. Luego de esa separación, Ben affleck volvió a confiar en el amor. A principio de marzo del 2020 fue cuando se supo que volvió a caer a los pies de la actriz latina Ana de Armas.