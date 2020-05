Berlinesa Franco niega haya cometido ilícitos penales en el INAIPI

La ex directora ejecutiva del INAIPI, Berlinesa Franco, aclaró que el informe de auditoría presentado ayer jueves por el presidente de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez Pérez, no corresponde a su gestión frente a esa institución sino a la gestión de la ex directora, Alexandra Santelises, a quien sustituyó en diciembre del 2016.

Este jueves, la Cámara de Cuentas reveló que en las pesquisas que realizó en la Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) hay hallazgos para sometimiento penal.

A continuación, la aclaración íntegra de la ex funcionaria del INAIPI.

En algunos medios de comunicación circula una información de supuestos hallazgos a una auditoría que la Cámara de Cuentas de la República realizó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

Al respecto, quiero precisar que la ÚNICA AUDITORÍA que se ha realizado al INAIPI fue para el período del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016.

La réplica al informe preliminar de dicha auditoría, lo hizo la Directora Ejecutiva del INAIPI para ese periodo. No obstante, al asumir el cargo acogimos las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, tal como se detalla en la carta de fecha 4 de marzo del 2019, anexa a esta información.

Los supuestos hallazgos de la auditoría aplicada al INAIPI de ninguna manera corresponden al periodo en la cual fui directora, aunque las declaraciones y las noticias hacen referencia a la auditoría interpretando que fue durante la gestión que desempeñé desde el 06 de diciembre del 2016 al 8 de abril del 2020.

