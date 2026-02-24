Bloqueos de carreteras aún sacuden a México tras la muerte de “El Mencho”

Al menos siete bloqueos y varios cierres parciales de carreteras continúan activos este martes 24 de febrero en México, tras la ola de violencia desatada luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las autoridades, incluyendo Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, informaron que no se han registrado grandes bloqueos masivos nuevos, pero sí cierres parciales o reducción de carriles en distintos corredores viales hoy, principalmente por accidentes o condiciones de tránsito:

Carretera Puebla-Córdoba (Veracruz): cierre parcial de circulación cerca del km 254+400.

cierre parcial de circulación cerca del km 254+400. Cd. Victoria-Monterrey (Nuevo León): cierre parcial por accidente vial cerca del km 186+600.

cierre parcial por accidente vial cerca del km 186+600. Libramiento Villahermosa (Tabasco): cierre parcial en el km 6 por choque y maniobras de retiro.

cierre parcial en el km 6 por choque y maniobras de retiro. Autopista México-Querétaro (CDMX-Querétaro): reducida circulación en varios tramos, aunque no hay bloqueos totales confirmados a esta hora.

¿Hay bloqueos vinculados a la violencia?

Mientras que la mayoría de los narcobloqueos que surgieron el fin de semana tras la muerte de El Mencho ya fueron desactivados, aún se reportan al menos siete bloqueos viales activos en Jalisco y zonas cercanas, según información oficial; estos corresponden a puntos con restos de vehículos incendiados o cierres puntuales en carreteras federales del estado.

Las carreteras que registraron acciones más fuertes el fin de semana —como la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, Naranjal-Zapotlanejo o la carretera a Tequila— siguen bajo vigilancia, aunque han perdido en su mayoría la intensidad de los cierres totales.

Recomendaciones y contexto

El gabinete de seguridad de México ha señalado que la gran mayoría de bloqueos ya fueron retirados luego de los hechos violentos vinculados con el CJNG, aunque incidentes aislados y cierres parciales continúan afectando la movilidad en algunos tramos.

luego de los hechos violentos vinculados con el CJNG, aunque en algunos tramos. Las autoridades reiteran a conductores y transportistas manejarr con precaución y consultar los reportes oficiales de CAPUFE o Guardia Nacional antes de salir.

y consultar los reportes oficiales de CAPUFE o Guardia Nacional antes de salir. Aunque los bloqueos más intensos han disminuido, la situación en algunos municipios de Jalisco todavía se monitorea mientras se restablece completamente la seguridad vial.

Balance general

En general, el reporte oficial del 24 de febrero de 2026 indica que no hay bloqueos masivos extendidos como los que se observaron justo después de la muerte de El Mencho, pero sí hay cierres parciales, reducción de carriles o incidentes viales que están afectando la circulación en varios puntos del país.

Fuente: Panorama