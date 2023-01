Briella contrató un abogado tras presunto plagio de Shakira y Bizarrap

Shakira continúa dando de qué hablar por Music Sessions #53, su controversial colaboración con Bizarrap. Entre críticas y trends, usuarios de redes sociales acusaron a la estrella colombiana de presunto plagio, pues encontraron similitudes entre su nueva canción y Solo tú, un tema que la intérprete venezolana Briella lanzó hace aproximadamente seis meses.

“Pensé en ti [Briella] justo en esa parte de la canción”. “Apenas la escuche pensé que ya la había escuchado en otra parte”. “Es casi igual”. “Créeme que yo también estoy en SHOCK”, fueron algunas reacciones que dejaron las comparaciones.

El número de vistas en YouTube del videoclip «Solo Tú» aumentó tras el escándalo.

Las especulaciones no tardaron en llegar a oídos de Briella, quien desconcertada por la situación recurrió a su cuenta de TikTok para pronunciarse al respecto. Para comenzar, reconoció que existen ciertas similitudes en los coros de ambas canciones, especialmente en el sample, pero no aseguró que fuera un plagio.

De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción “Solo Tú” para hacer su Bizarrap Session […] Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shok, no sé qué hacer.

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, comentó.

De esta manera, la cantautora venezolana aseguró que no pretendía proceder legalmente en contra de sus colegas latinoamericanos por su canción que se posicionó entre los primeros lugares en plataformas musicales a nivel mundial. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Briella contrató un abogado para que investigue el caso y con pruebas en mano poder llegar a un “acuerdo amigable” con Shakira y Bizarrap.

La cantante agradeció las muestras de apoyo de sus fans tras su separación y lanzamiento de su tiradera en contra de Piqué.

Se trata de Jean Paul Vissepo, quien en entrevista para La mesa caliente -un programa de Telemundo– compartió algunos detalles sobre los intereses de su representada. En general, aseguró que la venezolana no pretende demandar a Shakira porque no considera que plagió parte de Solo tú, sino que se habría inspirado en la pieza, por lo que quiere el crédito correspondiente.

Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que se hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente por la polémica. Como dice Briella, puede ser coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente aclarar si fue una casualidad, fue una casualidad.

Finalmente, Jean Paul Vissepo aseguró que su representada no está buscando una contribución monetaria ni créditos del tema, solo quiere aclarar la situación. Asimismo, reveló que está trabajando a punto de establecer comunicación con los equipos de Shakira y Bizarrap para solucionar la situación que se convirtió en un problema por las especulaciones en redes sociales.Shakira agradeció el éxito de “Music Sessions #53″

La estrella colombiana recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a todos sus fans por el recibimiento de su colaboración con Bizarrap, pues en poco menos de una semana logró posicionarse entre las canciones más escuchadas a nivel mundial. Asimismo, confesó que tirarle a su expareja fue una catarsis y desahogo.

“Jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, escribió.

Fuente: El Dia