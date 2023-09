Britney Spears preocupa a sus seguidores con un excéntrico baile con cuchillos

Send an email

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a aparecer en las redes sociales en otro video que preocupa a sus seguidores por su salud y bienestar. En esta ocasión la artista ha incluido cuchillos a su serie de videos con rutina de baile frente a la cámara.

Con un top con mangas cortas de color naranja con lunares blancos y la parte inferior de color blanco con manchas amarillas, la intérprete de «Baby One More Time» sorprendió a los internautas al sostener un cuchillo en cada una de sus manos, mientras giraba y se contorsionaba en una peligrosa coreografía.

A pesar de la arriesgada elección para bailar, la artista no dejó de mirar fijamente a la cámara y en repetidas ocasiones expandió sus labios en una sonrisa, sin perder la concentración en sus pasos de baile.

La mirada penetrante, los particulares movimientos y el uso de cuchillos activó la alerta en sus seguidores, a pesar de que la propia Spears asegura que sus herramientas de baile no eran reales, en un aparente intento de preparación para la noche de Halloween, que se celebra a finales del próximo mes en los EE.UU.

«Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen, que NO son cuchillos de verdad. Halloween es pronto», escribió la cantante al pie de los dos videos que compartió en Instagram.

Los usuarios de las redes sociales se dividieron entre los que defendieron a Spears y hasta alegaron que la estadounidense intentaba emular la participación de la colombiana Shakira durante los MTV Video Music Awards 2023, mientras que otros aseguran que sus «inquietantes» apariciones son resultado de haber terminado su tutela antes de tiempo.

«El #FreeBritney fue prematuro. Esa cabeza no está correctamente amueblada», «es triste ver la decadencia de una persona sea famosa o no. Estar tan arriba y terminar así», «Hace falta el Papá de la Britniii para que ponga orden!», «Britney sintiéndose Shakira», son algunos de los comentarios que acompañan a copias del video subidos a Twitter.

Los cuchillos y Britney

Sin embargo, el portal de TMZ asegura que los cuchillo en la más reciente coreografía de la cantante no solo son reales, sino que la bailarina de 41 años los ha estado escondiendo por toda su casa como una medida de protección ante la posibilidad de ser ingresada de nuevo en un hospital psiquiátrico.

«Estaba paranoica de que alguien iba por ella, y necesitaba los cuchillos como protección», aseguró una fuente al tabloide estadounidense.

De hecho, la misma plataforma asegura que cuando Britney fue liberada de su tutela, en septiembre de 2021, sus anteriores cuidadores hicieron algunas recomendaciones para evitar accidentes con la artista, entre ellas, alejar los cuchillos de la intérprete.

Britney desde hace un tiempo ha estado subiendo videos en sus redes sociales bailando sola en la sala de su casa en Los Ángeles, por lo regular en ropa interior, con el maquillaje corrido y un poco despeinada.

