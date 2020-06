Buhoneros de Ciudad Colonial aseguran aún no reciben apoyo del Gobierno

La Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial y zonas Aledañas, reitera que no han sido incluidos en los programas de ayuda económica creado por el Gobierno a causa del coronavirus.

El presidente de la organización, Modesto Miliano, desmintió que ellos, como segmento del sector informal estén recibiendo el apoyo del Estado, tal y como argumentan las autoridades.

“En días pasados pudimos ver la comparecencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien nos hizo un llamado para que no desesperemos porque a la semana siguiente, luego de ella hacer la alocución, todo el que no estaba recibiendo la ayuda, la tendría. Sin embargo, de eso ha transcurrido un mes y nosotros no hemos sido beneficiado”, indicó Miliano.

Negó que sea cierto que esos programas tal y como son anunciados han sido destinado al sector informal. “Vemos al Gobierno referirse al programa Quédate en Casa, pero que al parecer el programa diseñado para los buhoneros fue “Muérase en Casa” porque no hemos recibido nada”, insistió.

Explicó que los miembros de la entidad que preside se han quedado esperando el apoyo que recibirían los trabajadores informales como ellos, que prometieron las autoridades.

Sostuvo que se sienten excluidos por parte de las autoridades mientras los integrantes de la asociación pasan trabajo para poder mantenerse.

“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, a flexibilizar las medidas que se han tomado en torno a las ayudas dispuestas para las personas de escaso recursos, ya que el apoyo no ha llegado a mano de nuestros afiliados que son parte del sector informal”.

Indicó que tenían la esperanza de que las autoridades los tomarían en cuenta cuando anunciaron apoyo a los trabajadores informales, pero no solo han recibido exclusión, por lo que están atravesando una situación económica difícil

“Imagínese usted que el sector informal en su mayoría vive de la jornada del día a día para llevar el sustento a su familia y en cambio hemos obtenido encierro y represión, ya que, nadie nos escucha ni nos recibe para buscar una solución”, detalló el sindicalista.

La entidad dijo que esa situación se produce a raíz de una negociación encabezada por los señores Virgilio Almánzar presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, así como Tomas Chesi Morel Secretario de Organización de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el diputado Máximo Lebrón.

“Afirmamos que todo este es producto de una negociación que se hicieron en torno a la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial, la cual nos ha excluido de todos beneficios sociales con el argumento de que somos bonificado y que hemos recibido esa ayuda y no es cierto”, manifestó.

Fuente: El Caribe