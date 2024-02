Bukele a Occidente: “Dejen de insistir en que usemos sus recetas porque aquí no funcionan”

El presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, publicó este martes en sus redes sociales un cruce que tuvo con un periodista de la BBC sobre su programa de seguridad en una conferencia de prensa realizada a principios de febrero, antes de las elecciones presidenciales del país centroamericano.

En aquel momento, el reportero le preguntó sobre los miles de personas que según las organizaciones de derechos humanos han sido arrestadas pese a no tener vinculación con el delito.

“Me parece sorprendente cuando algunos dicen: ‘Ah, pero en El Salvador arrestan a personas, y algunas son inocentes’. Me desconcierta un poco, porque me pregunto si en el Reino Unido todas las personas arrestadas son culpables, o si su Policía alguna vez ha arrestado a personas inocentes”, respondió el mandatario salvadoreño.

“Dejen de insistir en que usemos sus recetas”

“¿Piensas que nosotros, por ser salvadoreños, porque seamos algún tipo de ciudadanos de segunda clase, merecemos morir? ¿Que deben matar a nuestras familias, a nuestros niños, porque sus ideas liberales de cómo se debería ver una democracia deben respetarse? ¿Y, ya que no estamos usando su receta, entonces que nos maten? […] ¿Que debemos seguir sangrando durante 50 años gracias a las políticas importadas de sus países?”, preguntó el presidente.

Bukele recordó que los países occidentales “involucraron” a El Salvador en un guerra en los años 1980. “Financiaron una guerra entre nosotros mismos en El Salvador, una guerra entre hermanos”, expresó, agregando que como resultados de estas acciones murieron 85.000 salvadoreños. El conflicto creó además “un millón de desplazados” que “se fueron a los guetos en EE.UU.”, donde “formaron pandillas”.

“Luego deportaron a los pandilleros. Aquí vinieron las pandillas y nos mandaron otra receta. La ley del menor infractor. Pero todos los pandilleros eran menores de edad en ese momento. Entonces crecieron las pandillas y aterrorizaron al país”, explicó.

Defendiendo su política de seguridad, el mandatario recordó que El Salvador probó “las recetas de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea, de EE.UU.”. “Ninguna funcionó. Hubo más sangre, más muertes”, lamentó.

“Dejen de insistir en que usemos sus recetas. Porque aquí no funcionan. Ustedes tienen su propio sistema. Nosotros no les decimos que no deberían tener una monarquía. No tenemos problema con su monarquía. Nos encanta su monarquía, está bien. Pero no les decimos: ‘No deberían tener monarquía y no deberían tener títulos hereditarios’. ¿Por qué? Porque el país es de ustedes y pueden hacer lo que les dé la gana con él”, declaró Bukele.

“Pero de repente nosotros sí tenemos que hacer lo que ustedes digan con el nuestro”, agregó.

Fuente RT