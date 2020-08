Buscan Senado estudie y fusione proyecto 30% AFP

Luego de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca devolver el 30% de los ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores por la crisis del COVID-19, ahora se pretende fusionar con un proyecto similar que es estudiado en el Senado de la República.

La cámara alta envió la propuesta de ley, el pasado día 19 de julio, a la comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones. Sin embargo, recientemente ese hemiciclo informó del estudio de otro proyecto similar que busca el 20% de dichos fondos, de la autoría de los senadores Dionis Sánchez y Amarilis Santana.

La comisión, presidida por el senador José Rafael Vargas, ha manifestado la idea de que ambos proyectos puedan fusionarse.

Los senadores Charles Mariotti Tapia y Santiago José Zorrilla también forman parte de la comisión que avanza en la rendición de un informe de gestión a la pieza legislativa.

En la pasada sesión del día 29 de julio, el proyecto fue dejado fuera de la agenda del día.

Este martes 4 de agosto a las 11:00 el Senado volverá a sesionar, abriendo una nueva posibilidad de que la iniciativa sea conocida.

“La lucha del 30% es hasta el final, pueda ser que muchos se rindan, se confundan y se detengan, pero con Dios jamás abandonaremos la tripulación. Cuando yo mande ahí estaré también al frente y aun cuando me den la espalda en mi reclamo no me detendré porque alguien me escuchará”, exclamó el diputado Pedro Botello, propulsor del proyecto.

En repetidas ocasiones han llegado hasta el Congreso Nacional cientos de manifestantes, portando pliegos de papel con las miles de firmas en apoyo a proyecto.

En la última sesión que fue rechazado, solo tres senadores de 22 presentes votaron a favor del proyecto. Fueron Amable Aristy, Dionis Sánchez y Prim Pujals.