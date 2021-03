El nivel de andrógenos es el responsable del crecimiento del vello corporal. A pesar de que es un proceso natural, muchas personas optan por la depilación, debido a que les genera incomodidad. Con los años, se han creado innovadores procesos de depilación, pero cambiar la cuchilla de depilar sigue siendo una duda habitual.

Este es un producto desechable y usarlo por mucho tiempo puede poner en riesgo la salud de la piel. Es por eso que en este artículo te enseñaremos cada cuánto se recomienda cambiarla; no solo para mantener cuidada la zona, sino también para aprovechar su máxima efectividad.

¿Cada cuánto se recomienda cambiar la cuchilla de depilar?

Un detalle que no saben muchas personas es que la cuchilla de depilar durará según el grosor de tu vello. Sin embargo, la mayoría de ellas están hechas para no pasarse de entre 5 y 10 usos. Por ello, cometemos un grave error si la seguimos usando a pesar de que pueda estar desgastada, sucia o no cumpla bien con sus funciones.

Esta información es válida para las cuchillas desechables. Pero te preguntarás si es posible hacer que duren un poco más de tiempo. La respuesta es sí.

Por ejemplo, una manera de alargar la vida útil para no cambiar tu cuchilla de depilar antes sería usando gel de depilación. Esto logrará mantener la hidratación y que no se estanque el utensilio con la suciedad o las células muertas.

Ardash Vijay Mudgil, dermatólogo certificado y fundador de la clínica Mudgil Dermatology en Nueva York, asegura que no cambiar la cuchilla de afeitar cuando ya no funciona bien ocasiona inflamación alrededor del folículo y protuberancias en el área de afeitado.

El tipo de vello es determinante en la frecuencia de cambio de las cuchillas de afeitar.

Frecuencia de uso

La manera en que te depilas es más importante que la frecuencia. Incluso puede afectar en mayor medida la vida útil de tu cuchilla de depilar.

Si lo prefieres, puedes rasurarte a diario, pero siempre manteniendo algunos hábitos, como el uso de espuma o geles para evitar la irritación de la piel y los daños a la cuchilla.

Calidad y tipo de cuchilla

La calidad del material también está relacionada con el tiempo que dure y la frecuencia al cambiar la cuchilla de depilar. Puede que te depiles poco, pero en una segunda oportunidad ya no tendrá el mismo filo si el producto no era bueno.

Con respecto al tipo, varían en la cantidad de hojillas y otras características. Estos elementos deben estar relacionados con una buena calidad de manufactura. ¡Es mejor invertir el dinero necesario en una que te ofrezca más y mejor duración!

Tipo de vellos

Aunque no lo creas, los tipos de vellos influyen al momento de saber cuándo debemos cambiar la cuchilla de depilar. Es todo un mito que el mismo crecerá más grueso al usar este utensilio.

Sí que es cierto que si es grueso de naturaleza puede hacer que el instrumento dure menos tiempo. Esto pasa cuando no es de muy buena calidad también.

¿Cómo reconocer cuándo cambiar la cuchilla de depilar?

Ahora te preguntarás cómo puedes reconocer cuándo es el momento adecuado para cambiar tu cuchilla de depilar. Hay varios factores o detalles de los que debes estar pendiente para reemplazarla de inmediato y son los siguientes:

No tiene filo: esto también se puede inferir cuando ya no corta el vello de la misma manera que lo hacía al principio. No sirve de nada que te depiles, ya que te dejará uno que otro vello que será bastante incómodo.

esto también se puede inferir cuando ya no corta el vello de la misma manera que lo hacía al principio. No sirve de nada que te depiles, ya que te dejará uno que otro vello que será bastante incómodo. Marcas de óxido: ¡No te depiles con una cuchilla que tenga marcas de óxido! No importa si son pequeñas o grandes. Esto puede hacerle daño a tu piel y causar enfermedades posteriores a la depilación.

¡No te depiles con una cuchilla que tenga marcas de óxido! No importa si son pequeñas o grandes. Esto puede hacerle daño a tu piel y causar enfermedades posteriores a la depilación. Suciedad: es muy común que restos de suciedad se queden atrapados entre las hojillas de la cuchilla. Al haber demasiada, lo mejor es que la cambies porque puede causar irritación.

Ante cualquiera de estas señales, de inmediato debes cambiar tu cuchilla de depilar. De lo contrario, la piel puede empezar a pasar factura con algunos síntomas como inflamación de los folículos, vellos enterrados e infecciones.

Algunas cuchillas de depilar tienen repuestos. En el caso de aparición de las señales anteriores, puedes reemplazar las hojillas actuales por las nuevas y cuidar de ellas.

El desodorante es uno de los principales elementos que disminuyen la vida útil de las cuchillas, pues se queda atascado entre sus hojillas y una vez que se seca es difícil sacarlo. Por ende, es necesario limpiar la cuchilla de depilar inmediatamente después de que la uses.

El uso de desodorantes en las axilas reduce la vida útil de las cuchillas de afeitar, por lo que hay que considerar la limpieza de los restos.

Recomendaciones para una cuchilla más duradera

Como lo hemos mencionado antes, es posible poner en práctica algunos hábitos que harán que nuestra cuchilla de depilar sea más duradera. Por ejemplo, debes secarla inmediatamente después de usarla. Con esto garantizarás que no quede ningún resto de humedad que pueda solidificarse después.

Es necesario que optes por acompañar la depilación de geles o espumas especiales para ello. Aunque no lo creas, tienen una función especial de hidratar las hojillas y mantenerlas libres de restos de humedad. Sin embargo, sigue siendo un paso obligatorio secarla luego.

Por otra parte, es esencial que sepas que debes usar una cuchilla especial para la zona de las axilas. Antes explicamos que el desodorante común es un producto que suele atascarse en medio de las hojillas.

No hay una sola regla para cambiar la cuchilla de afeitar

No existe una norma o regla de cada cuánto tiempo debes depilarte, por lo que esto dependerá única y exclusivamente de la manera en que te crece el vello. Incluso de tus preferencias estéticas al respecto.

Por lo demás, ya sabes que puedes cambiar la cuchilla de depilar luego de unas 5 o 10 veces. De lo contrario, el filo comenzará a ser menos poderoso.

Otros consejos recomendados por los fabricantes consisten en no dar golpecitos a la cuchilla de depilar en el lavabo. Esto puede afectar de forma grave la precisión de las hojillas.

Tampoco secar con toalla. Cuando nos referimos a secar la cuchilla es solo dejarla en un ambiente en el que no haya demasiada humedad, pero nunca con una toalla porque se pueden quedar atrapadas fibras.

Finalmente, sacude la cuchilla de depilar para retirar el exceso de agua y déjala 1 minuto debajo del agua tras varias pasadas. Así quitarás el exceso de vellos que pueden obstaculizar la depilación posterior.

Fuente: https://mejorconsalud.as.com/cuanto-recomienda-cambiar-cuchilla-depilar/