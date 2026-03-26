Cae abatido «El Mudo» en presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en Puerto Plata

PUERTO PLATA.- La Policía Nacional, informó este jueves que cayó abatido un supuesto antisocial en un intercambio de disparos registrado en el sector Haití de Puerto Plata.

El acusado, Ángel Fermín Valdez (a) “El Mudo”, de 19 años, residente en el referido sector, falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, a consecuencia de heridas de bala.

Según un informe preliminar, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) patrullaban la calle Palma Sola buscando armas de fuego ilegales cuando vieron a Valdez con otro individuo no identificado. El informe policial indica que Valdez sacó un arma y disparó a los agentes, quienes respondieron, hiriéndolo de muerte. El acompañante huyó y su identidad se desconoce.

La Policía Científica recolectó en la escena una pistola Smith & Wesson, modelo 3914, color negro, serie No. TJB8009; un cargador con 4 cápsulas, 9 casquillos, cal. 9mm, un proyectil mutilado y una cápsula calibre 9mm.

La Policía Nacional investiga el caso para identificar y localizar al fugitivo y esclarecer los detalles del incidente.

Fuente: El Nuevo Diario