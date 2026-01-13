Cae abatido “Juan Súper Gato” en supuesto enfrentamiento con la Policía en Santiago

SANTIAGO. – La Policía Nacional informó que un supuesto antisocial identificado como José Adames, alias “Juan CG” y/o “Juan Súper Gato”, de 51 años de edad, falleció la noche de ayer lunes tras alegadamente enfrentar a tiros a una patrulla policial en el municipio Santiago Oeste.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió debajo del puente de la Circunvalación Norte, cuando agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) realizaban labores de inteligencia con el objetivo de ejecutar la orden de arresto No. 2026-AJ0000875-002, emitida el 6 de enero de 2026, por violación a los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y robo agravado.

La institución del orden explicó que, al percatarse de la presencia policial, el hoy occiso realizó varios disparos con un arma de fuego contra los agentes actuantes, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. Adames resultó herido durante el intercambio y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

Según los registros policiales, “Juan Súper Gato” contaba con un extenso historial delictivo y era señalado como cabecilla de una red dedicada a la compra, receptación y comercialización de motocicletas robadas, las cuales eran almacenadas en casuchas, residencias y negocios de su propiedad, para luego ser trasladadas hacia la zona fronteriza y el vecino país de Haití, en coordinación con redes criminales.

Entre los años 2021 y 2025, fue preso e investigado en múltiples ocasiones por robo agravado, asociación de malhechores, receptación de motocicletas sustraídas, alteración de chasis, así como por presuntos vínculos con bandas armadas dedicadas a atracos. Además, figuraba como investigado en casos relacionados con homicidios ocurridos durante hechos delictivos.

En la escena fue ocupada una pistola marca Bersa, calibre 9mm, serie No. 651588, con su cargador y dos casquillos calibre 9mm, arma que portaba sin ningún tipo de documentación legal. Al ser depurada en el Sistema Policial de Consultas Criminológicas (SPCC), no arrojó registro.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los fines legales correspondientes.

