Calvario judicial de alcalde Tony Adames no termina con condena de 2 años de cárcel

El alcalde por La Romana, Juan Antonio Adames, no sale de un lío judicial, pues sus asuntos pendientes con los tribunales no llegaron a su fin con la condena por dos años de cárcel, ratificada por la Suprema Corte de Justicia por no haber honrado el pago de cuatro millones 50 mil pesos al escultor Luis Catillo, contratado para construir estatuas de peloteros y colocadas en el parque central.

El edil aún no logra ver la luz al final del túnel, cuando todavía le falta por enfrentar el mayor de los sometimientos en su contra y por corrupción.

La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá el próximo cuatro de mayo, la audiencia sobre la acusación en su contra por desfalco de más 200 millones de pesos del ayuntamiento.

Este expediente es otro, aparte de la sentencia por dos años de prisión que le ratificó la SCJ.

La nueva cita para Tony Adames es con la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís por la acusación de desfalco por 200 millones de pesos, en su gestión 2010-2016, incoada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en el año 2013.

El Ministerio Público acusa a Tony Adames de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.

Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.

El pasado miércoles, la Corte de Apelación de San Pedo de Macorís conocía el juicio de fondo, pero la audiencia fue reenviada para el cuatro de mayo.

OTRA ACUSACIÓN JUDICIAL. Las cosas no terminan ahí para Tony Adames, el seis de octubre del 2021, el Movimiento Rescate Jurídico Nacional interpuso otra querella en su contra por ante la Pepca, por alegada malversación de 87 millones de pesos del presupuesto de 357 millones del cabildo, supuestamente para financiar “sectores oscuros” con el objetivo de provocar una “desestabilización social”.

Rafael Linares, presidente de la entidad, dijo que del presupuesto se detectó una malversación de alrededor de 87 millones de pesos, en perjuicio de los contribuyentes.

De acuerdo a lo denunciado, edil montó campañas contra personalidades de la vida civil y social de La Romana.

No está claro el statu de esta denuncia ante la Pepca y si existen elementos de pruebas que permitan dar curso legal.

DESTINO INMEDIATO. En lo que se investigan los casos anteriores, Tony Adames si cuenta con una sentencia de dos años de lo irrevocablemente jugado y para tales fines ya fue notificado, el pasado jueves, el juez de Ejecución de la Pena de la Región Este y el Concejo de Regidores.

De hecho, para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, la presidente del Concejo de Regidores, Cruz Johanna Bautista Solimán, convocó a rueda de prensa.

Los ediles integrantes del Concejo de Regidores del ayuntamiento de La Romana, esperan ser convocados, en breve, a sesión extraordinaria para conocer de la notificación de la ratificación de la condena a dos años de cárcel, contra el alcalde Adames, por parte de la SCJ.

El regidor Mártires Castro indicó que él y sus colegas, ya conocían de la sentencia contra el alcalde Tony Adames, pero que a partir de la notificación oficial hecha ayer la Asociación Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), procede actuar conforme a la ley y convocar sesión extraordinaria para tales fines.

