Camacho: «No se puede jugar a la gallinita ciega con los fondos de pensiones»

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, advirtió que no se debe jugar «a la gallinita ciega» con el planteamiento de que se entreguen ahora un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

Comparó la propuesta con que se le otorgue ahora un porcentaje de la regalía de diciembre a los trabajadores: «lo gastan de una vez y en diciembre hay que volver a darles esa parte».

«No es posible que nosotros estemos jugando con lo que tiene que ver con la pensión de los trabajadores y las trabajadoras, ese fondo no es esencialmente de nosotros los trabajadores, ahí está el aporte del empleador, ahí están los intereses ahí está la rentabilidad de la inversión de esos recursos para asegurar que la pensión suya sea más alta», precisó.

Camacho reveló que cuenta con la asesoría de Ramón Morrison, quien hizo una maestría en la Universidad de Alcalá en ese tema, y que ya cuenta con un informe de sus asesores sobre la inviabilidad de esa propuesta.

«Esa no es una ley de asistencia social, ese es el régimen de pensiones de la República Dominicana que está consignado en la Ley 87-01», expuso.

En la Cámara de Diputados hay un proyecto de Ley para permitir el acceso al 30% de los fondos de pensiones, impulsado por el diputado reformista Pedro Botello, que cuenta con el apoyo de legisladores del PRM y de la oposición.

También en el Senado hay otro, en la comisión de Seguridad Social, que sometió el senador Dionis Sánchez, que propone que sea un 20%.

«En este tipo de cosas usted no puede estar jugando a la gallinita ciega porque nosotros estamos para representar y para decirle al ciudadano y ciudadana dominicana cómo es que conviene», expresó.

Advierte que el tamaño de la pensión de cada persona será del mismo del que haya depositado.

Sostiene que las Administradoras de Fondos de Pensiones fueron creadas por Ley, la que las manda a invertir los recursos en las bolsas de valores y en instituciones de rentabilidad segura.

«¿Usted sabe lo que significa que a usted le entregue 250 mil pesos? Tiene que esperar 15 años más y ya usted no va a poder hacer las cápitas correspondientes cuando vaya a calificar por edad para pensión no va a poder hacerlo porque usted retiró, además eso no está contemplado en la Ley», enfatizó.

Resaltó que el secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón, se opone a ese uso de los fondos como se ha planteado.

Fuente: Somos Pueblo