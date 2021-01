Cámara de Comercio valora extensión de ley sobre transparencia

Santiago.-La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, saludó la extensión de la ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, de manera que más personas puedan acogerse a la misma.

La información sobre esta extensión de 90 días fue informada recientemente por la Dirección General de Impuestos Internos.

La entidad que preside Carlos Iglesias, indica que están a favor de la transparencia en el orden fiscal y en la existencia de políticas fiscales eficientes,

La institución empresarial de Santiago recordó que con el aumento del valor de los activos para las personas y empresas que de acojan a la misma, se dispararía el valor impuesto a la propiedad inmobiliaria, por lo que, se acordó una rebaja del mismo de 1% a 0.25%.

Es por lo anterior que la Cámara de Comercio aboga por que esto se cumpla de inmediato, ya que a muchos contribuyentes no les sería viable acogerse a la revalorización patrimonial. Se conocen casos en que el IPI resultante sería más gravoso que el pago por regularización, lo cual es ilógico.

Todo contribuyente que no tenga intención de vender su inmueble o de transparentar la tenencia del mismo, no se verá inclinado a acogerse a la ley de revalorización mientras no sea ajustado el IPI a 0.25%, tal como existía en la definición original del proyecto.

La nota enviada por la institución, recordó sobre la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, sanear las finanzas públicas, lo cual se logrará siempre que la ley 46-20 sea acogida.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/destacado/camara-de-comercio-valora-extension-de-ley-sobre-transparencia/