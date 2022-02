Cámara de Cuentas afirma solicitud de auditoria de Punta Catalina está en fase de estudio

La Cámara de Cuentas tendrá un acercamiento con el Poder Ejecutivo para aclarar el objetivo de la auditoría que solicitó sobre la termoeléctrica de Punta Catalina.

La información la ofreció el presidente del organismo fiscalizador, Janel Andrés Ramírez Sánchez, quien explicó que la idea es conocer en detalle la solicitud para poder así hacer un trabajo que cumpla con las demandas.

Precisó que dicho acercamiento forma parte de unas de las medidas adoptadas por el nuevo pleno con todos los que pidan a ese organismo algún tipo de trabajo.

“De forma que se pueda aclarar cuál es el objetivo del requerimiento, por qué, porque si de repente ellos mismos establecen el tipo, es muy probable que sea diferente al objetivo o a lo que pretenden, entonces se aclara bien el objetivo del requerimiento para nosotros hacer un trabajo que cumpla con el objetivo y no que se emita un informe y luego de estar emitido, ah, pero eso no era la intención o lo que se pretendía que se investigara”, apuntó.

Sostuvo que están en el proceso de aprobación o no del trabajo y, posteriormente se conformaría el equipo y se procederá a analizar si la institución (Cámara de Cuentas), tiene al personal idóneo, que sea competente para desarrollar ese trabajo y, en caso de que no lo sean, se contrataría a expertos externos para conformar ese equipo.

«Lo importante es que la ciudad sepa que todo equipo que se conforme va a trabajar bajo los lineamientos y supervisión de la Cámara de Cuentas«, señaló.

El presidente del organismo manifestó que hasta tanto no se haga un levantamiento de la cantidad de transacciones de los procesos que se hicieron en torno a la Central Termoeléctrica de Punta Catalinano podrán establecer una fecha de cuando se terminaría la investigación que llevarán a cabo.

Al ser cuestionado en torno a que el Ministerio Público no ha presentado otros casos de corrupción porque está a la espera de auditorías que le fueron solicitadas a la Cámara de Cuentas, Ramírez Sánchez dijo que el proceso lógico de las investigaciones de fiscalizaciones y auditorías que ellos realizan se toman su tiempo.

De igual forma manifestó que en los casos donde haya indicios de responsabilidad penal se estaría remitiendo el informe a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), ya que es el orden de los procesos.

«Nosotros hacemos trabajos que no pueden estar de ninguna manera prejuiciados, entonces nosotros hasta que el trabajo no concluye no podemos decirle a una persona el resultado del mismo y si un trabajo no arroja indicios de responsabilidad penal, pues no los arrojó y no hay que remitirse al Pepca», sostuvo.

El presidente de la Cámara de Cuentas se refirió en estos términos luego de terminar la actividad donde firmó un acuerdo interinstitucional con el Tribunal Constitucional.

Fuente: DL