Cámara de Diputados aprueba ley de la DNI en medio de advertencias de la oposición

Diputados de los partidos de oposición expresaron serias preocupaciones por posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y ausencia de mecanismos de supervisión democrática en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aprobado este miércoles en segunda lectura por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que ahora será remitida al Senado de la República, fue respaldada mayoritariamente por el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) alertaron que el contenido del proyecto otorga facultades amplias y poco definidas al Gobierno en materia de inteligencia.

El diputado del PLD, Danilo Díaz, afirmó que varios artículos del proyecto, elaborado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentan formulaciones “abiertas y subjetivas” que podrían afectar derechos como la libertad de expresión, el libre tránsito, la privacidad y el debido proceso judicial.

Díaz cuestionó específicamente una de las atribuciones que permitiría a la DNI investigar cualquier actividad que pueda considerarse contraria a los intereses nacionales, sin que el texto defina con precisión el alcance de esa facultad. A su juicio, esta ambigüedad podría abrir la puerta a abusos y vulneraciones de derechos ciudadanos.

Asimismo, sostuvo que el proyecto carece de un contrapeso institucional efectivo, por lo que propuso la creación de una comisión legislativa permanente que supervise las actuaciones de los organismos de inteligencia. “Debe existir una supervisión democrática real para evitar excesos”, señaló.

El legislador también rechazó que la DNI asuma funciones operativas relacionadas con el control de extranjeros en aeropuertos, puertos y la frontera, al considerar que esas atribuciones corresponden a la Dirección General de Migración.

Desde la Fuerza del Pueblo, el diputado Carlos de Pérez criticó que la protección del secreto profesional se limite únicamente a los periodistas, dejando fuera a otros actores como sacerdotes, abogados y contables. Por esta razón, indicó que su bancada decidió abstenerse de votar a favor de la pieza.

En defensa del proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció las inquietudes planteadas, pero subrayó la necesidad de dotar al país de un marco legal moderno que regule de manera clara las labores de inteligencia y seguridad nacional, áreas que actualmente, según dijo, carecen de regulación adecuada.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 112 votos a favor, gracias al respaldo del PRM y partidos aliados, mientras que la oposición optó mayoritariamente por la abstención.

