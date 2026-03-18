Cámara de Diputados aprueban en segunda lectura proyecto de Alerta Amber

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que establecerá la implementación de un sistema de Alerta Amber en la República Dominicana, que permitiría activar un mecanismo de respuesta rápida para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o presuntamente secuestrados, mediante la difusión inmediata de información a nivel nacional.

Este sistema, utilizado en varios países, consiste en emitir una alerta masiva con los datos del menor desaparecido para movilizar a las autoridades y a la población en general durante las primeras horas, consideradas cruciales para su localización.

La propuesta legislativa que fue presentada por las diputadas oficialistas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, ahora será remitida al Senado para concluir su trámite antes de convertirse en una realidad.

Activación de la alerta

El protocolo iniciaría cuando los familiares reporten la desaparición del menor ante las autoridades, como la Policía Nacional o el Ministerio Público, luego de recibir la denuncia, los organismos correspondientes evaluarían si el caso cumple con los criterios necesarios para activar la alerta, entre ellos la existencia de indicios de secuestro o peligro inminente para la vida o integridad del menor.

Asimismo, las autoridades deberán contar con información suficiente que permita identificar al niño o adolescente, como una fotografía reciente, descripción física y datos del lugar donde fue visto por última vez.

Difusión inmediata

Una vez activada, la alerta se difundirá de manera simultánea a través de diversos canales, incluyendo medios de comunicación, redes sociales, mensajes a teléfonos móviles y plataformas digitales, con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas en el menor tiempo.

La alerta incluiría detalles como la identidad del menor, edad, características físicas, así como información sobre posibles sospechosos o vehículos involucrados en la desaparición, en caso de que existan.

AlertaRD también busca involucrar a la ciudadanía en el proceso de búsqueda, permitiendo que cualquier persona que tenga información relevante pueda comunicarla a las autoridades.

Paralelamente a la difusión de la alerta, las autoridades pondrían en marcha operativos de búsqueda y rastreo, que incluirían patrullajes, revisión de cámaras de vigilancia y controles en carreteras, aeropuertos y puntos fronterizos.

La alerta se mantendría activa hasta que el menor sea localizado o las autoridades determinen la necesidad de modificar la estrategia de investigación.

El proyecto de ley contempla distintos tipos de alertas, además de la Alerta Amber, entre ellas la Alerta Silver, dirigida a adultos mayores; la Alerta Azul, destinada a personas con discapacidad; y la Alerta Rosa, orientada a mujeres víctimas de violencia.

Países donde existe la Alerta Amber o sistemas similares

El sistema de alerta Amber fue creado en Estados Unidos en 1996, pero este se ha expandido a otros países de América, Europa y Asia. Entre las naciones que cuentan con este sistema o con mecanismos similares figuran Canadá, México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica y Panamá.

En Europa también se han implementado programas similares en países como Francia, Países Bajos, Grecia y Reino Unido.

Fuente: El Nuevo Diario