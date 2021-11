Canadá también aconseja a sus ciudadanos salir de Haití

El Consejo de Viajes del Gobierno de Canadá instó este jueves a sus ciudadanos, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, salir de Haití, debido a la crisis de combustible que atraviesa este país.

Dijo a sus ciudadanos que estén en Haití y su presencia no sea esencial, que consideren irse de forma segura.

“Hay una grave escasez del combustible necesaria para operar y proporcionar servicios esenciales en todo el país. Si estás en #Haiti y su presencia no es esencial, considere irse si puede hacerlo de manera segura””, publicó el Consejo en un tuit.

There are severe shortages of the fuel needed to operate and provide essential services throughout the country. If you’re in #Haiti and your presence isn't essential, consider leaving if you can do so safely. https://t.co/QrYQ8HTIAd

— Travel.gc.ca (@TravelGoC) November 10, 2021